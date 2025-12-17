Valencia Basket también conquista El Pireo para y se aferra a la segunda plaza en una semana clave como visitante

Valencia Basket ha superado este martes al Olympiacos (92-99) en la decimosexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que el conjunto 'taronja' supo reponerse a un mal tercer cuarto, remontando 13 puntos de desventaja, para incrementar a cinco su racha de victorias consecutivas en la competición continental.

Tras marcharse dos puntos arriba a vestuarios en el Pabellón de la Paz y la Amistad, Valencia sufrió el bombardeo griego desde la línea de 6,75 en un mal tercer cuarto (29-18) que le obligó a remar en contra, pero la reacción en el parcial definitivo le permitió remontar una desventaja de -13 y llevarse la victoria.

19 rebotes ofensivos y un 14 de 25 en triples le impulsaron finalmente hacia su undécimo triunfo en el campeonato (11-5), unos números que le afianzan en la segunda posición, solo por detrás del líder Maccabi Tel Aviv (12-4). El ala-pívot estadounidense Nate Reuvers lideró la faceta anotadora del equipo, con 21 puntos para 17 de valoración.

En busca de su cuarta victoria seguida en El Pireo, los de Pedro Martínez, sin Xabi López-Arostegui, Sergio de Larrea ni Yankuba Sima, mantuvieron el tipo en un primer cuatro en el que agarraron a su efectividad desde la línea de tres, donde 'enchufaron' 5 de los 9 triples que intentaron, todo con Reuvers como máximo anotador de los suyos (7).

El búlgaro Sasha Vezenkov, con 11 puntos en ese periodo, deshizo la igualdad en los instantes finales del cuarto inaugural y abrió un parcial de 6-0 que ofreció a los griegos la primera gran ventaja del duelo (31-25). Las defensas sucumbían ante los ataques de ambos equipos en un encuentro con mucho ritmo.

Dos tiros libres de Reuvers cortaron la racha, pero un par de triples consecutivos del escolta norteamericano Tyler Dorsey y otro del alero Alec Peters volvieron a hacer despegar a los de Georgios Bartzokas (40-29). Una diferencia de -11 que Valencia Basket con un 8-0 que les metió de nuevo en la lucha (40-37), amparado sobre todo por los buenos números en el rebote ofensivo -ocho, por los cuatro de Olympiacos-.

A solo 33 segundos del descanso en el Pabellón de la Paz y la Amistad, el base Omari Moore ponía de nuevo a los 'taronjas' por delante, una renta que podía haber sido mayor si hubiese entrado el triple postrero del dominicano Jean Montero (47-49).

Nada más reanudarse el choque, Olympiacos golpeó con fuerza desde el perímetro para tratar de escaparse en el marcador, aprovechando las pérdidas valencianas. Entraron los dos intentos de Thomas Walkup, y también el de Kostas Papanikolaou, que arrojaron un 56-49 que provocó el tiempo muerto de Pedro Martínez.

La sangría continuó con un 2+1 de Walkup, sublime con nueve puntos en dos minutos, hasta que Reuvers salió al rescate con un triple que aún así no maquillaba el terrible parcial de 16-3 para el cuadro heleno (63-52). A pesar de todo, Valencia consiguió mantenerse en la pelea y llegar con opciones al último cuarto (76-67).

Un triple de Reuvers fue el preludio de lo que ofrecerían los visitantes en el parcial definitivo. Matt Costello, con cinco puntos seguidos, y otro tiro de tres de Darius Thompson hacían lo imposible y les devolvían la iniciativa, y Montero, desde la línea de personal, incrementaba la renta ante la desesperación de Bartzokas (82-86).

Cuatro minutos sin anotar de los griegos y un impresionante 15-0 que hicieron despegar al equipo valenciano camino de su quinto triunfo consecutivo, que le afianza en el segundo puesto de la tabla clasificatoria.