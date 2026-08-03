Valencia Basket superará los 15.500 abonados

Valencia Basket alcanza la fase final de su campaña de abonos y lo hace con cifras muy positivas. El Club apostó por ampliar el número de localidades disponibles para abonos masculinos, y la respuesta no podía haber sido más positiva. Solo un pequeño número de abonos VIP llegaron a la fase de venta libre, ya que los nuevos abonos del resto de localidades se agotaron con los Amics Taronja. De esta forma, el Club alcanza un nuevo hito, y cierra la campaña contando la próxima temporada con 11.900 abonos masculinos.

En cuanto al total de abonos femeninos, la venta continúa abierta y así continuará también la próxima semana, pero los números también avanzan a buen ritmo. Actualmente ya se superan los 3.600 abonos femeninos, a falta de esos últimos días para cerrar la campaña. Los interesados en adquirir un abono femenino pueden hacerlo a través de la web.

De esta forma, Valencia Basket volverá a tener una cifra récord de abonados como entidad, ya que entre unos y otros se superarán los 15.500 abonados, algo que demuestra el buen momento del proyecto, que no deja de crecer.