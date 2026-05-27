Valencia Basket y Queralt Casas separan sus caminos

La capitana del Valencia Basket Queralt Casas no continuará en el equipo valenciano una vez finalice su contrato el próximo 30 de junio, según anunció este miércoles el club valenciano.

La jugadora internacional de 33 años ha militado en el conjunto valenciano las siete últimas temporadas en las que ha ido partícipe importante de todos los títulos conquistados: cuatro título de Liga, dos Copas de la Reina, tres Supercopas de España, una Eurocopa y una Supercopa de Europa.

El club valenciano ha avanzado en su redes el adiós de la jugadora catalana: "Gracias a ti, Queralt. Hoy separamos con Queralt Casas un camino que quedará marcado para siempre en la historia del Valencia Basket. Por 7 años históricos. Por 7 años para siempre. Gracias por liderar. Gracias por construir. Gracias por todo, motocapi".

La huella de Casas también queda sellada en lo individual, puesto que termina esta etapa como la jugadora con más partidos de Valencia Basket con un total de 329, que de dividen en 220 en LF Endesa, 28 en EuroCup Women, 16 en Copa de la Reina, 11 en Supercopa LF Endesa, 1 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 52 de EuroLeague Women.

Además, también queda como la jugadora con más puntos (2.556), con más rebotes (1.388) y con más robos (534). Por otra parte, es Top 3 de asistencias (819) y Top 5 de triples (158).