Valencia Basket hace historia: jugará los cuartos de final de la Euroliga y tiene en su mano ser top-4

El dominicano Jean Montero rescató este martes al Valencia Basket ante un crecido Armani Milán al poner a carburar la defensa de su equipo para remontar 14 puntos y lograr un triunfo que, a falta de dos jornadas, asegura al conjunto de Pedro Martínez disputar los cuartos de final de la Euroliga y le asienta en el 'top 4', es decir entre los equipos que tendrán ventaja de pista.

La garra defensiva local, los primeros errores no forzados del Milán y el control del rebote del Valencia en ambas canastas empezaron a inclinar la balanza del lado 'taronja' ya casi de manera irremediable y Badio lo amarró desde la línea de tiros libres.

Mientras, en la grada empezaron a funcionar las calculadoras porque la derrota del Barça hacía matemática la clasificación para cuartos y la del Real Madrid le permitía escalar una posición más en la tabla hasta la segunda plaza.

El éxito de un equipo que no contaba en las quinielas y con un presupuesto de plantilla de la parte media-baja de la competición había que celebrarlo y los jugadores lo hicieron con las entregadas gradas del Roig Arena.

Pedro Martínez, satisfecho

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo ante el Armani Milán y destacó la dificultad de remontar 14 puntos como hicieron, algo que achacó al trabajo coral y a la mentalidad de sus jugadores.

"Cuando estás 14 abajo se tiene que producir un cúmulo de circunstancias y un cúmulo de jugadores", señaló en la rueda de prensa Pedro Martínez, que ademas de Jean Montero y de Papi Badio alabó el trabajo de Jaime Pradilla, Braxton Key o Kameron Taylor. "Todos han estado muy destacados cuando estábamos en el pozo", explicó.

"Se ha producido un cúmulo de circunstancias, entre ellas un muy buen ambiente por parte de nuestros aficionados. Yo siempre me pregunto qué es primero, si el huevo o la gallina, porque Jean ha tenido un par de acciones espectaculares y no sabes si la gente se ha cogido o si ha sido primero la grada. Hemos cambiado el ritmo en defensa porque ellos han jugado excelente y ha habido un 'click' nuestro en defensa también. Es muy difícil levantar 14 puntos si no haces muchas cosas bien y para estar ahí muchas cosas mejorables", explicó.

El técnico señaló que el partido del jueves ante el Panathiniakos será "complicadísimo" y que para él el equipo griego "es uno de los dos mejores de la competición aunque ahora no esté ahí".