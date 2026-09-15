Valencia Basket ficha a Mirotic para esta temporada

Valencia Basket y el ala-pívot Nikola Mirotic han llegado a un acuerdo para que el interior juegue en el equipo 'taronja' esta campaña, según desvelaron ambas partes en un video en las redes sociales.

El ex del Real Madrid, Barcelona o Mónaco se grabó un video en el aeropuerto de Manises. "Hola Valencia, me han dicho que estáis buscando un 'cuatro' así que.... aquí estoy", apuntó para descubrir el fichaje.

Nacido en Montenegro en febrero de 1991, Mirotic tiene 35 años y nacionalidad española desde 2010, lo que le permitió ser internacional con la selección. Además, tras haberse formado en la cantera del Real Madrid desde los 14 años, es jugador de formación local, por lo que el Valencia Basket gana un nuevo 'cupo' para las competiciones de la ACB.

Tras cuatro años en el primer equipo del Real Madrid, y después de haber sido elegido en el puesto 23 de la primera ronda del 'draft' de la NBA de 2011, en el verano de 2014 aterrizó en la liga estadounidense, en la que jugó cuatro campañas en los Chicago Bulls, para después pasar por New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks.

En 2019 regresó a España para jugar en el Barcelona, en el que estuvo cuatro campañas antes de pasar al Olimpia Milán y finalmente al AS Mónaco, equipo en el que jugó la pasada campaña. Tras desaparecer este proyecto como equipo de élite, Mirotic estaba sin equipo.

Con el conjunto monegasco llegó en la campaña 25-26 a los playoffs de la Euroliga con un promedio por partido de 11 puntos con un 39,3% en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración. Además, conquistó un 'póker' de títulos al llevarse la Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa.

Para Mirotic esta será su décimo tercera participación en la Euroliga, una competición de la que fue designado MVP en 2022 y previamente había sido elegido en dos ocasiones como estrella emergente del torneo.

En total, Mirotic acumula quince títulos con clubes en su carrera, un palmarés que incluye tres ediciones de la Liga Endesa. Además, con España se colgó el oro en el Eurobasket de 2015 y un bronce en los Juegos Olímpicos de 2016.