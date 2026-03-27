El Valencia Basket busca ante el Zaragoza la final y revancha

Valencia Basket se enfrenta este sábado al Casademont Zaragoza en la semifinal de la Copa de la Reina en el Palau d’Esports de Tarragona en un partido en el que medirá su nivel competitivo ante un conjunto maño con el que ha perdido en cuatro de las cinco ocasiones que se han visto esta temporada.

El Valencia Basket perdió ante el Zaragoza la final de la Supercopa LF Endesa en septiembre en la disputa del primer título oficial de la temporada. Ambos equipos se volvieron a cruzar en la segunda fase de la Euroliga, en la que el equipo ‘taronja’ quedó eliminado y el maño pasó de ronda.

En el partido disputado en el Roig Arena entre ambos en ese torneo, el Valencia Basket recibió un parcial de 0-26 en los últimos nueve minutos para perder el partido a pesar de haber logrado una ventaja de 20 puntos y sufrir una de sus peores derrotas.

También cayó en su visita al pabellón Príncipe Felipe en la segunda vuelta continental y de nuevo en el Roig Arena, ya en la Liga Femenina Endesa, por veinte puntos de diferencia. La única victoria del Valencia Basket ante el Zaragoza esta temporada fue en el partido de la segunda vuelta de la liga.

Tras haber eliminado en los cuartos de final al Durán Maquinaria Ensino Lugo el jueves, el equipo valenciano medirá su nivel competitivo ante uno de los grandes favoritos al título. La presencia de Khaalia Hillsman ha aumentado notablemente la solidez del juego interior que lideran Raquel Carrera y Awa Fam.

Para buscar la clasificación a la final copera, el técnico, Rubén Burgos, mantiene la duda de la base Cristina Ouviña, que ya se perdió el duelo de cuartos de final por molestias en la rodilla.

Enfrente estará un Casademont Zaragoza que inauguró esta edición de la Copa de la Reina y superó en los cuartos de final al IDK Euskotren. Además, el equipo entrenado por Carlos Cantero llega como líder de la Liga Femenina Endesa con solo tres derrotas en veinticinco partidos y tras haber logrado la clasificación a la final a seis de la Euroliga.

Sus jugadoras más destacadas durante la competición liguera son la exterior Helena Pueyo, con 9,9 puntos, 3,7 rebotes y 13 créditos de valoración por encuentro, y la interior y exjugadora ‘taronja’ Nadia Fingall, con 9,1 puntos, 5,8 rebotes y 12,2 de valoración. En el partido ante IDK de cuartos de final, la mejor fue otra ‘extaronja’ como Merrit Hempe, que terminó con 20 puntos, 4 rebotes y 24 de valoración.