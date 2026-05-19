Valencia Basket ‘aparca’ las despedidas tras las salidas de Fiebich y de Fam

El Valencia Basket, que celebró este lunes su cuarto título de la Liga Femenina Endesa en la pista central del Roig Arena, despidió a las jugadoras Leo Fiebich y Awa Fam durante el evento pero aparcó otras posibles despedidas.

“Hoy no habrá más despedidas, pero el club estará a la altura cuando llegue el momento. Hoy solo queremos celebrar el título”, dijo el director de comunicación y presentador del evento, Alberto Chilet, tras los aplausos a Fiebich y Fam. La alemana disputará la próxima temporada en Project B, la nueva liga que arranca este año, mientras que Fam pondrá rumbo a la WNBA y también a la nueva competición.

Las capitanas del primer equipo femenino, Queralt Casas y Cristina Ouviña, terminan contrato este 30 de junio. Casas se dirigió a los aficionados presentes en el Roig Arena y ensalzó la ambición del equipo: “Tenemos a jugadoras con mucha hambre y cada año ganamos uno o dos títulos. Es algo tremendo”.

Por su parte, Ouviña habló sobre su vuelta a la élite tras haber sido madre y compartió el orgullo que supone para ella y para el deporte femenino: “Estoy muy orgullosa de lo que estamos consiguiendo las mujeres en el deporte”.

El entrenador, Rubén Burgos, también finaliza su contrato este 30 de junio y este domingo ya rechazó hablar de su futuro. “No pienso en nada que no sea en dónde ir a comer hoy para celebrarlo”, dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria en la final ante Casademont Zaragoza.

Este lunes, Burgos quiso agradecer el apoyo a la afición y confió en lograr más campeonatos en el Roig Arena: “Es el último y es el más reciente, pero ojalá vengan muchos más en el Roig”.