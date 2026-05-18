LEVANTE UD

El milagro de Luís Castro en números; 5º clasificado en liga en 2026 con 32 puntos

El Levante depende de si mismo en la jornada 38, y salvaría la categoría puntuando ante el Betis

Sergi López

Valencia |

El milagro de Luís Castro en números; 5º clasificado en liga en 2026 con 32 puntos
El milagro de Luís Castro en números; 5º clasificado en liga en 2026 con 32 puntos | ONDA CERO VALENCIA

La llegada de Luís Castro al banquillo granota ha cambiado muchas cosas, pero la principal son los resultados. Con el portugués en el banquillo, el Levante UD es el 5º mejor equipo de La Liga en 2026, con puntuación para entrar en Europa League.

De los 21 partidos disputados, ha ganado 9, empatado 5 y perdido 7 sumando un total de 32 puntos, los mismo que Atlético de Madrid que es cuarto y dos más que el Valencia que ocuparía la 6ª posición.

A falta de una jornada, Luís Castro ha obrado un milagro con el pocos o nadie creían.

Puntuación de La Liga en 2026
Puntuación de La Liga en 2026 | Transfermarkt

La rocambolesca combinación para perder la categoría

El Levante tiene un menos de un 5% de opciones de descenso llegada la jornada 38. Para que esa situación se diese, deben coincidir varios resultados, muchos de ellos compliados.

El conjunto granota tendría que no puntuar contra el Betis, en un partido en el que los sevillanos ya no se juegan nada. Además Osasuna tendría que puntuar en la última jornada, junto con una derrota del Girona ante el Elche y que el Mallorca no gane a un Oviedo ya descendido.

Monataje de Luís Castro con la película española El milagro de P. Tinto
Monataje de Luís Castro con la película española El milagro de P. Tinto | Onda Cero Valencia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer