El milagro de Luís Castro en números; 5º clasificado en liga en 2026 con 32 puntos

La llegada de Luís Castro al banquillo granota ha cambiado muchas cosas, pero la principal son los resultados. Con el portugués en el banquillo, el Levante UD es el 5º mejor equipo de La Liga en 2026, con puntuación para entrar en Europa League.

De los 21 partidos disputados, ha ganado 9, empatado 5 y perdido 7 sumando un total de 32 puntos, los mismo que Atlético de Madrid que es cuarto y dos más que el Valencia que ocuparía la 6ª posición.

A falta de una jornada, Luís Castro ha obrado un milagro con el pocos o nadie creían.

Puntuación de La Liga en 2026 | Transfermarkt

La rocambolesca combinación para perder la categoría

El Levante tiene un menos de un 5% de opciones de descenso llegada la jornada 38. Para que esa situación se diese, deben coincidir varios resultados, muchos de ellos compliados.

El conjunto granota tendría que no puntuar contra el Betis, en un partido en el que los sevillanos ya no se juegan nada. Además Osasuna tendría que puntuar en la última jornada, junto con una derrota del Girona ante el Elche y que el Mallorca no gane a un Oviedo ya descendido.