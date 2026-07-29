El Valencia Basket abrirá la temporada en la Euroliga visitando al Besiktas

El Valencia Basket comenzará la temporada 2026/2027 de la Euroliga visitando la pista del Besiktas Istanbul, equipo que no jugaba en la máxima competición europea desde 2013, el próximo 25 de septiembre tras la publicación del calendario este miércoles.

El primer partido de la nueva campaña en Euroliga en el Roig Arena para el Valencia Basket será el martes 29 de septiembre ante el Kosner Baskonia. El partido de la segunda vuelta ante los vascos en el Buesa Arena será el martes 29 de diciembre (J20).

Uno de los duelos más esperados de esta temporada es el que enfrentará al conjunto ‘taronja’ contra el Real Madrid tras la salida del ahora entrenador madridista, Pedro Martínez, del Valencia Basket. El primer partido será en el Movistar Arena el jueves 17 de diciembre (J18) y el regreso de Martínez y del interior Jaime Pradilla al Roig Arena será el jueves 1 de abril (J35).

El otro rival español en la Euroliga será el Barça. El Valencia Basket visitará el Palau Blaugrana el viernes 30 de octubre (J9) y el conjunto catalán visitará el Roig Arena el viernes 5 de febrero (J27).

La fase regular de la Euroliga, que contará una vez más con 38 jornadas, terminará para el Valencia Basket el viernes 16 de abril visitando al Olympiacos, el vigente campeón.