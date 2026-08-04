El Valencia CF arranca la última semana de pretemporada con la vista puesta en el último 'Trofeu Taronja' de Mestalla

El Valencia CF inició su pretemporada en territorio local ante rivales como el CD Eldense o Castellón y, posteriormente, cerró su gira internacional por el Reino Unido sumando una victoria ante el Derby County 2-1 y un empate a uno contra el Stoke City.

Actuaciones que han dejado un balance positivo en el plano táctico, destacando el estreno goleador de Arnaut Danjuma, que ha pasado de ser uno de los descartes a ganarse un sitio en la plantilla de Carlos Corberán.

Pese que se ha consumido ya un mes de mercado, el equipo no está completo. El club tiene previsto incorporar al menos tres jugadores antes de que acabe agosto, además de cerrar la salida de André Almeida.

Las prioridades pasan por un guardameta que alterne con Stole, un lateral derecho y un jugador en banda de ataque ante la lesión de larga duración de Diego López.

El rival

Por su parte, el Newcastle United llega en una mala dinámica tras empatar a uno frente al Gateshead y perder en su último encuentro por cuatro a uno ante el Bristol City.

Una vez terminada su gira en territorio británico el conjunto de las "Urracas" llega a Valencia con el objetivo de encontrar buenas sensaciones de cara a su debut oficial en la Premier League frente al Everton.

A nivel interno, el conjunto inglés afronta un clima intenso institucionalmente tras la dimisión del técnico Eddie Howe, lo que podría condicionar el rendimiento del equipo en el terreno de juego.

En la última edición disputada en el verano de 2025, el Valencia CF se impuso con autoridad al Torino FC con una goleada por 3-0, gracias a una actuación estelar de Javi Guerra quien firmó un doblete y un tanto de Luis Rioja.