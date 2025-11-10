Utiel se prepara para recibir un evento de motor único en España

Los días 21 y 22 de noviembre, la localidad de Utiel se va a convertir, bajo el patrocinio de la Generalitat Valenciana, en el epicentro de la actividad automovilística a nivel nacional, con la celebración de la Carrera de Campeones S-CER & CERTT GT2i. Una competición de motor de lo más novedosa, e inédita en nuestro país, que promete sentar un nuevo precedente a nivel deportivo dentro de la comarca Utiel-Requena.

El evento, que va a aglutinar por primera vez en un mismo entorno a equipos de dos disciplinas distintas como son los rallyes y los raids, nace con un marcado carácter solidario y el firme compromiso por parte de la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) y sus deportistas, en favor de una de las comarcas más afectadas por la DANA de hace un año.

La Escudería Negrete Racing Utiel está ultimando ya todos los detalles de la Carrera de Campeones S-CER & CERTT GT2i, donde se reunirá a finales de noviembre un contingente de vehículos de primera categoría, en manos de grandes estrellas del automovilismo nacional e internacional.

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/utiel-prepara-recibir-evento-motor-unico-espana_202511106911bcba5442607f2ff6511d.html

Todos ellos estarán accesibles al público desde el jueves, en la Avenida de las Aldeas de Utiel, epicentro del parque de trabajo que centralizará la actividad de los equipos a lo largo del fin de semana.

Los motores empezarán a rugir el viernes 21 de noviembre, entre las 12h y las 17h, con el tramo de calificación que determinará el orden de salida para la etapa siguiente. El recorrido delimitado para ellos constará de una longitud de 4km, y arrancará junto a la rotonda que da acceso a la pedanía de Estenas.

El programa de actividades de la jornada se completará a las 19h30, en la Plaza Puerta del Sol de Utiel, donde tendrá lugar la presentación de los equipos participantes y la ceremonia inaugural de la Carrera de Campeones S-CER & CERTT GT2i.

El grueso de la competición se desarrollará a lo largo del sábado 22 de noviembre. El rutómetro estará compuesto por más de 60 kilómetros cronometrados, divididos en cuatro especiales de tierra a doble pasada, donde se celebró el año pasado la primera etapa del rallye de los FIA Motorsport Games.

El gran aliciente de la jornada será sin duda el tramo espectáculo de Utiel, que se disputará en dos ocasiones. El trazado discurrirá desde la Avenida del Deporte de Utiel y cruzará las propias instalaciones del campo de fútbol La Celadilla. La parte final será la más atractiva para el público, con una zona de tierra que incluirá dos rasantes impresionantes.

El colofón a la Carrera de Campeones S-CER & CERTT GT2i será la entrega de trofeos, que tendrá lugar el mismo sábado desde las 18h30, en la Plaza Puerta del Sol de Utiel, donde se va a instalar un podio espectacular con el que rendir homenaje a las estrellas de un evento muy prometedor para los aficionados al motor de la Comunitat Valenciana.