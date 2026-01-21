EFECTOS DE LA BORRASCA

Edificio de Tavernes de la Valldigna desalojado por el temporal Harry: Técnicos inspeccionan el inmueble

El edificio, ubicado en la primera línea de esta playa de La Safor, ha sufrido el envite constante de las olas hasta el punto de hacer caer una de las terrazas de la primera planta del inmueble

Ramón Pérez

València |

La borrasca Harry deja un reguero de incidencias de norte a sur de la Comunitat Valenciana y, más concretamente, en su fachada marítima. En Almassora (Plana Alta), las olas se han tragado parte del paseo marítimo hasta llegar a las viviendas ubicadas en la primera línea; en Sagunto (Camp de Morvedre), la Policía Local ha desalojado las instalaciones de un camping próximo a la playa; y en Tavernes de la Valldigna (Safor), un edificio ha sido desalojado al completo.

Este último es, sin duda, el efecto más destacado del paso del temporal Harry por la geografía valenciana. La fuerza del mar ha derrumbado una de las terrazas del primer piso y la Policía Local ha desalojado a los seis vecinos que se encontraban en el interior del inmueble. Técnicos municipales inspeccionan ahora el edificio mientras el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna vuelve a pedir actuaciones inmediatas para paliar los efectos de la regresión del litoral.

"Ya nos han confirmado que se llevará a cabo una actuación de emergencia por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para hacer frente a los daños ocasionados por este episodio", relata la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero. "Una medida imprescindible para proteger nuestra playa. Tavernes no puede esperar ni un solo día", reivindica Romero en conversación con esta emisora de radio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer