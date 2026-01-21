Edificio de Tavernes de la Valldigna desalojado por el temporal Harry: Técnicos inspeccionan el inmueble

La borrasca Harry deja un reguero de incidencias de norte a sur de la Comunitat Valenciana y, más concretamente, en su fachada marítima. En Almassora (Plana Alta), las olas se han tragado parte del paseo marítimo hasta llegar a las viviendas ubicadas en la primera línea; en Sagunto (Camp de Morvedre), la Policía Local ha desalojado las instalaciones de un camping próximo a la playa; y en Tavernes de la Valldigna (Safor), un edificio ha sido desalojado al completo.

Este último es, sin duda, el efecto más destacado del paso del temporal Harry por la geografía valenciana. La fuerza del mar ha derrumbado una de las terrazas del primer piso y la Policía Local ha desalojado a los seis vecinos que se encontraban en el interior del inmueble. Técnicos municipales inspeccionan ahora el edificio mientras el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna vuelve a pedir actuaciones inmediatas para paliar los efectos de la regresión del litoral.

"Ya nos han confirmado que se llevará a cabo una actuación de emergencia por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para hacer frente a los daños ocasionados por este episodio", relata la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero. "Una medida imprescindible para proteger nuestra playa. Tavernes no puede esperar ni un solo día", reivindica Romero en conversación con esta emisora de radio.