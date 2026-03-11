LEVANTE UD

Tres victorias, la última en 2022, del Levante en Vallecas

Ganar al Rayo es crucial en la lucha por la permanencia del Levante UD

Entrevista de Luis Castro en Onda Deportiva Valencia

Agencias

Valencia |

Luís Castro, cuarto entrenador que debuta con victoria en Primera con el Levante
Luís Castro, cuarto entrenador que debuta con victoria en Primera con el Levante | Agencia EFE

El Levante visita este lunes al Rayo en Vallecas, un estadio en el que ha logrado en tres ocasiones la victoria y la más reciente fue precisamente en su último encuentro allí, en mayo de 2022 en la última campaña del equipo valenciano en Primera.

En total, el Levante y el Rayo se han enfrentado en Vallecas en siete ocasiones, con un balance de cuatro triunfos locales y tres del Levante, que ganó primero en 2011 y luego en 2013 y solo en una ocasión, en 2012 al perder por 3-0, se ha quedado sin marcar.

En el último encuentro entre ambos, en la última jornada del campeonato 21-22 con el Levante ya descendido a Segunda División, el equipo dirigido entonces por el italiano Alessio Lisci se impuso por 2-4 gracias a un doblete de Melero y a los goles de Coke y Roger.

El Levante jugó con Cárdenas, Coke (Vezo), Postigo, Róber Pier, Saracchi (Pubill); Radoja, Melero (Pepelu), Bardhi; Cantero (Faraj), Roger (Miramón) y Morales.

El Rayo, por su parte, formó con Luca Zidane; Balliu, Mario Suárez (Comesaña), Catena, Kevin Rodrigues (Asensio), Valentín, Unai López, Bebé (Falcao), Nteka (Pathe Cis), Álvaro García y Guardiola (Sylla).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer