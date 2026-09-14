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Sigue el Alavés - Valencia desde el Estadio de Mendizorroza en el Radioestadio Valenciano

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Redacción

Valencia |

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El Valencia vista al Alavés sin conocer la victoria y tras la destitución de Corberán como entrenador, con un punto de quince posibles y Braulio en la expedidicón.

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Este martes vive el Alavés-Valencia desde las siete y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Diego Soto, Luis Escudero y Javi Mera.

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