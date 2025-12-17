Semana clave para el Léleman Conqueridor en Nou Moles

El Léleman Conqueridor tiene por delante la última semana de Superliga de este 2025. Los clubes llegarán al ecuador de la competición el 20 de diciembre y en Valencia las urgencias pasan ahora mismo por confirmar la presencia en la Copa del Rey 2026. Para ello tendrán que hacer frente en Nou Moles a dos partidos que son vitales. El primero será este miércoles a las 19:30 horas contra Grupo Herce Soria. Y el sábado ante Unicaja Costa de Almería (19:00h), partido enmarcado en la jornada solidaria ‘+Que 1 Partido’.

Diciembre era uno de los meses más peligrosos del calendario por el volumen de partidos y la exigencia de los rivales. Desde la derrota contra CV Guaguas, el Léleman Conqueridor ha sufrido un vaivén de emociones que le ha desconectado de la parte alta de la clasificación. Primero y segundo ya están a más de diez puntos y este miércoles habrá una nueva prueba de fuego contra Grupo Herce Soria.

Aunque la primera necesidad de este partido pasa por la clasificación a la Copa del Rey, donde Conqueridor Valencia todavía no tiene asegurada la plaza con sus 14 puntos. Al acecho están Cisneros La Laguna (10 puntos), Servigroup Playas de Benidorm (9) y Unicaja Costa de Almería (9). Los tinerfeños y alicantinos se enfrentan esta jornada entre sí y una carambola podría hacer que, si el Léleman no puntúa, todavía no tenga asegurada su presencia en la Copa para la última jornada de la primera vuelta. Javier Mengod, líbero del Léleman Conqueridor, se pronunciaba sobre la importancia de la semana: “Ahora mismo está todo en el aire. Si ganamos los dos partidos podríamos ser incluso cabezas de serie en el sorteo, pero si perdemos podemos incluso quedarnos fuera. Es una semana de una importancia vital”.

El equipo atraviesa su fase más difícil de la temporada, pero sabe que depende de sí mismo y que el margen es suficiente como para no pasar apuros. Puntuar en casa ante un poderoso Grupo Herce Soria ya permitiría respirar con tranquilidad y volver a mirar hacia arriba. Ha sido un mes en el que se han sumado bajas importantes como la de Manu Furtado, la progresiva recuperación de Facu Funes y las molestias de Rubén López. El Léleman Conqueridor acumula varias derrotas consecutivas y necesita recuperarse ante un rival que llega como segundo clasificado. Los de Toribio demuestran año tras año que son claros candidatos al título y solo se les ha escapado una victoria en lo que va de Superliga. Precisamente fue hace escasos días en casa, donde cayeron contra Servigroup Playas de Benidorm por 2-3.

El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en pretemporada con victoria para los valencianos, que esperan repetir la gesta. En competición oficial, el año pasado cayeron por 3-1 en Los Pajaritos y también en casa por 2-3. “Soria era un equipo imbatible y este finde ha perdido en casa contra Benidorm, equipo al que nosotros ganamos 0-3 en su casa. Al final dependemos de nosotros, confiamos en recuperar la fuerza que tenemos en Nou Moles”, señalaba Mengod.

La mirada puesta en más que un partido

Para el próximo 20 de diciembre en Nou Moles el equipo ha organizado junto a Ace Serve, Let’s Keep The Ball Flying y Supertite la jornada +Que 1 Partido. Una fecha solidaria en la que los aficionados podrán disfrutar del partido de Superliga 2 (15:00h) y Superliga 1 (19:00) de forma gratuita entregando juguetes en buen estado. El equipo afrontará un partido determinante contra Unicaja Costa de Almería en el que más allá de lo deportivo, se pretende recaudar juguetes que irán destinados a un hospital o asociación todavía por determinar.