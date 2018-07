Rita Barberá: "No voy a dimitir, ni me lo planteo"

Barberá ha añadido que no ha ordenado, ni conocido ni ha sabido nada de ese blanqueo, ni tampoco ha tenido nunca el menor conocimiento de una caja B, y "todo lo que se ha dicho al respecto es falso".

Rita Barberá ha hecho estas afirmaciones en su primera rueda de prensa desde que se produjeron las detenciones por el denominado caso Imelsa y desde que concejales, exediles y asesores del grupo popular municipal declararon como investigados por un presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia.

La senadora ha dicho "muy clarito y muy fuerte" que no dimite, porque no conoce nada de lo que se le acusa ya que el sumario está declarado secreto, porque no ha cometido "ningún delito o ningún ilícito" y porque hacerlo sería asumir una responsabilidad sobre algo que no ha cometido.

"Me quieren hacer aparecer como la jefa de una trama criminal y corrupta porque he dado voluntariamente mil euros para una campaña criminal sin que se me devolviera nada", ha lamentado Barberá, quien ha reclamado "sosiego" y "templanza" a los miembros de su partido que le han pedido explicaciones.