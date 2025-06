El paciente detenido por el incendio de La Fe estaba ingresado por orden judicial y prendió fuego a un colchón

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha confirmado este martes que el paciente del área de Psiquiatría del Hospital La Fe detenido como presunto autor del incendio que se saldó con la muerte de una mujer ingresada en esa planta, permanecía interno en el centro por orden judicial y prendió fuego a un colchón, lo que provocó una densa humareda.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios este martes en l'Alcúdia de Crespins (Valencia), después de que agentes de la Policía Nacional detuvieran el lunes a las 19.30 horas en el distrito de Patraix de València a un paciente del área de Psiquiatría de 34 años como presunto autor del incendio.

Rodríguez Jurado ha confirmado que el arrestado tiene antecedentes por maltrato y ha explicado que procedió "a la quema del colchón" que, al ser "un material ignífugo, lo que provoca es humo". "Y circunstancialmente había una paciente que no evacuó, no se dio cuenta y falleció ahogada por el humo", ha continuado.

Preguntado por si este incendio está relacionado con la violencia machista por la que tiene antecedentes, ha asegurado que, "en principio, no", y que no tiene "constancia" de ello. Y sobre si el detenido tenía relación con la paciente fallecida, ha precisado que no tenía "ninguna". "Sucedió el incendio en la habitación 704 y la mujer fallecida estaba en la 724, por lo tanto es una habitación alejada", ha indicado.

Además, ha confirmado que el arrestado permanecía ingresado en el área de Psiquiatría de La Fe "por una orden judicial", ante el "carácter psiquiátrico o el análisis que le hicieron por parte del juez", y debido a que su exmujer está calificada en situación de riesgo extremo por violencia machista. "Entonces se dictaminó judicialmente que estuviera ingresado en esa planta", ha apuntado.

Sobre su detención tras escaparse de la planta de Psiquiatría junto con otro hombre ingresado en la misma unidad aprovechando la situación generada por el incendio, el subdelegado del Gobierno ha precisado que el arresto se produjo en la avenida Giorgeta.

"Él escapó, pero debido a la identificación que se procedió a través de la videovigilancia que tienen en esa planta a los pacientes, se pudo determinar quién era, que fue el que quemó el colchón y la Policía Nacional procedió a su detención unas horas después", ha manifestado. Y ha precisado que el paciente permanece ahora detenido y pasará "en breve" a disposición judicial.

Y sobre el otro paciente que escapó del centro hospitalario, ha afirmado que en principio "no consta" que sea conocido del presunto autor del incendio, sino que, "simplemente, circunstancialmente aprovechó la situación" y el revuelo a consecuencia del fuego.

Preguntado por si el detenido ha confesado los motivos por los cuales ha provocado este incidente, Rodríguez Jurado ha asegurado que hasta ahora no, aunque ha asegurado que una de las posibilidades que baraja la Policía Nacional es que la motivación haya sido "por una reacción a una posible denuncia de su exmujer".

Sobre los motivos del ingreso en la unidad de Psiquiatría, el subdelegado del Gobierno ha alegado que en estos casos "es la autoridad judicial la que determina el ingreso en un sitio u otro" y, "en virtud de las pruebas periciales, de los hechos y de la salud mental, determina ingresarle o no en un área psiquiátrica".