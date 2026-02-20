Real Madrid y Valencia Basket se citan el sábado en el Roig Arena para ganarse un sitio en la final de la Copa del Rey

Valencia Basket ha ganado este jueves al Asisa Joventut (95-84) en el primero de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se está jugando en el Roig Arena de Valencia, en un duelo en el que los 'taronja', anfitriones, empezaron abajo pero fueron capaces de eludir la caza del verdinegro Cameron Hunt para, desde el triple y el tiro libre, ganarse el primer billete de semifinales.

Los 'taronja' cumplieron con su condición de anfitrión, resistió la embestida de un combativo Asisa Joventut y selló su pase a semifinales de la Copa del Rey tras imponerse en su flamente Roig Arena, en un duelo de parciales y rachas en el que el acierto exterior 'taronja' y la profundidad de banquillo marcaron diferencias, sobre todo al final del choque.

Los 26 puntos de Cameron Hunt, máximo anotador del partido y sostén ofensivo de la 'Penya' durante muchos minutos, no bastaron ante un Valencia más coral, con Jean Montero dirigiendo y anotando en momentos clave y con un Brancou Badio decisivo en el tramo final, cuando los triples locales dinamitaron cualquier intento de remontada catalana.

Tras el 46-34 del descanso, el conjunto de Pedro Martínez amagó con romper el choque al inicio del tercer cuarto (51-34), pero el Joventut volvió a demostrar carácter. Hunt entró en combustión, Ludde Hakanson y Adam Hanga castigaron desde el perímetro y un parcial de 0-7 obligó a parar el partido con el 61-56.

Incluso, los de Badalona llegaron a colocarse a siete al final del tercer acto (67-60), después de adjudicarse el parcial (21-26) y recuperar sensaciones tras verse 17 abajo, y eso que una incomprensible personal de Ludde Hakanson, con bonus y a falta de 1:! segundos, permitió a los 'taronja' sumar dos unidades desde el tiro libre.

El último cuarto fue un intercambio de golpes hasta que el Valencia encontró petróleo desde el triple. A cada acercamiento verdinegro -con Kraag y Hanga afinando la puntería- respondió el anfitrión con bombazos de Nate Reuvers, Jaime Pradilla y, sobre todo, un Badio desatado que firmó varios lanzamientos lejanos casi consecutivos para elevar la renta al +14 (85-71) y poner tierra de por medio.

La 'Penya' ya no pudo volver a engancharse y el partido murió entre intercambios de canastas hasta el definitivo 95-84. Con este triunfo, el Valencia Basket avanza a semifinales y espera rival del duelo entre el Unicaja y el Real Madrid, que se disputa este mismo jueves a las 21.00 horas.

El partido tuvo dos caras claras. En el primer tiempo, el Joventut sorprendió de salida, moviendo bien el balón y aprovechando la inspiración inicial de Hunt para firmar un 0-7 y silenciar por momentos al Roig Arena (7-13). Ante Tomic aportó oficio en la pintura y Kraag energía, mientras que los locales sobrevivieron gracias a su acierto exterior para cerrar el primer cuarto con un ajustado 22-23.

El giro llegó entre el final del primer periodo y el arranque del segundo, cuando un 10-0 liderado por Montero cambió el +6 visitante por un +4 local. A partir de ahí, el Valencia creció en defensa, encontró puntos en Pradilla y Badio y abrió brecha hasta el +12 al descanso. La 'Penya', desacertada por momentos desde el triple, se sostuvo en el tercer cuarto con orgullo y talento individual, pero terminó cediendo ante el mayor colmillo y la lluvia de triples de un anfitrión que supo cuándo y cómo cerrar el partido.