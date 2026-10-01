Racing, Athletic y Villarreal, primeros rivales de Aguirre para enderezar al Valencia

El mexicano Javier Aguirre debutará como nuevo técnico del Valencia en un mes de octubre en el que jugará tres partidos de LaLiga EA Sports ante el Racing de Santander, Athletic y Villarreal, y un cuarto posible ante el Elche, dependiendo de si juega en sábado o domingo en el último fin de semana del mes, en los que buscará comenzar a reconducir la trayectoria del equipo, que se encuentra en puestos de descenso.

El Valencia tan solo ha sumado cuatro puntos en siete jornadas y ocupa la penúltima posición de la clasificación, una situación que ha derivado, primero, en la llegada de Braulio Vázquez como director deportivo, y, después, en la llegada del técnico mexicano tras la destitución de Carlos Corberán y un periodo de dos partidos en los que estuvo al frente del equipo como interino el técnico del filial Óscar Sánchez, que sumó la única victoria.

Así, tras un largo parón de selecciones en el que Javier Aguirre ha podido trabajar con el equipo dos semanas, el conjunto valencianista retomará la competición el domingo 11 de octubre contra el Racing de Santander en El Sardinero, a las 21 horas, en el que será el estreno del mexicano al frente del banquillo valencianista.

Después, el Valencia afrontará dos partidos seguidos en Mestalla. El equipo blanquinegro recibirá al Athletic el sábado 17 de octubre a las 21:00 horas y cerrará el mes con la visita del Villarreal el sábado 24 a las 18:30 horas.

El último fin de semana del mes, el Valencia visitará el Martínez Valero para medirse al Elche, en un encuentro que si se juega antes del domingo también pertenecerá al mes de octubre.

Los cuatro rivales se encuentran actualmente por encima del Valencia en la clasificación, por lo que el equipo de Aguirre afrontará un mes con dos encuentros como local y uno o dos como visitante, en el que buscará enlazar victorias para abandonar la zona baja de la tabla y cambiar la dinámica.