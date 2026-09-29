Así serán los accesos y la distribución de gradas en el Nou Mestalla

La temporada 27-28 será especial, la primera en el Nou Mestalla y, con ella, diversos cambios en cuanto a la orientación, la distribución de las gradas y los accesos. Para facilitar esta transición y ayudarte a familiarizarte con tu nueva casa antes de que llegue el momento de elegir tu asiento, conoce cómo se estructurará y distribuirá nuestro nuevo estadio.

Por un lado, en lo que respecta a la orientación en el Nou Mestalla utilizaremos la orientación cardinal con el objetivo de adaptarnos a los estándares internacionales de los estadios de élite y de simplificar la localización de los asientos.

NIveles de grada y accesos al Nou Mestalla en plano frontal | Valencia CF

Oeste: el lateral que da a la Dama Ibérica (Av. de les Corts Valencianes).

Este: el lateral que da al barrio de Benicalap (C. Nicasio Benlloch).

Norte: el fondo que da al Palau de Congresos (C. Bernardo Españeta).

Sur: el fondo que da a Nuevo Centro (C. Amics del Corpus).

Por otro lado, en cuanto a la distribución de las gradas, nuestra nueva casa está diseñada de manera simétrica y concéntrica en niveles verticales en la que cada sección del graderío se asocia a una centena en el número de sector.

Grada Baja (del sector 100 hasta el 141): la primera grada a pie de campo. Se encuentra en el primer nivel. Te sitúa lo más cerca posible de la acción y la intensidad del césped. En la Grada Baja cota 0, el acceso por el lateral Este presenta un desnivel con respecto a la calle. Por ello, una vez dentro del estadio, deberás subir un piso mediante las escaleras o rampas exteriores que parten del semisótano. Como alternativa, puedes acceder directamente a través de la pasarela exterior de 360 grados que rodea todo el estadio desde el lateral Oeste (Av. Cortes Valencianas).

Grada Media (del sector 200 hasta el 258): la segunda grada del estadio. Se encuentra en el segundo nivel. Ofrece una perspectiva equilibrada entre cercanía y visión panorámica del juego.

Grada Premium (Hospitality): un nivel independiente de únicamente 3 filas de asientos ubicados entre la Grada Media y la Grada Alta. Este espacio está reservado exclusivamente para experiencias de Hospitality y servicios premium.

Grada Alta (del sector 300 hasta el 352): la tercera grada del estadio, ubicada en la franja inferior del tercer nivel. Una ubicación elevada pero muy bien equilibrada, ideal para quienes disfrutan analizando el juego con perspectiva sin alejarse del ambiente de la grada.

Grada Superior (del sector 400 hasta el 452): la cuarta grada del estadio situada en la franja superior del tercer nivel. Ubicada en la parte alta y resguardada bajo la gran cubierta, proporciona una perspectiva integral de todo el terreno de juego.