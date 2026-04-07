Pedro Martínez: “Tenemos en la mano el ‘play in’ y lo siguiente es poder evitarlo”

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, habló sobre la situación clasificatoria de su equipo en la Euroliga y reconoció que, con el ‘play in’ “en la mano”, el objetivo es cerrar la clasificación a los cuartos de final de manera directa.

“El ‘play in’ lo tenemos en la mano y lo siguiente es ver si podemos evitarlo y jugar el ‘play off’. En estas tres jornadas incluso podría haber un objetivo más que ser 'top cuatro', pero vamos paso a paso y el siguiente partido es Milán”, explicó Martínez este domingo en rueda de prensa.

El Valencia Basket es cuarto con un balance de 22 victorias y 13 derrotas y cuenta con cuatro partidos de ventaja sobre el undécimo clasificado, Maccabi Tel Aviv, equipo que todavía tiene una jornada pendiente. El conjunto ‘taronja’ depende de sí mismo tanto para asegurar el ‘play in’, la fase previa de clasificación a los cuartos de final que disputan entre el séptimo y el décimo, como el acceso directo al ‘play off’.

Martínez, que confirmó las ausencias por lesión de Xabi López-Arostegui y Sergio de Larrea para los partidos de esta semana, insistió en no pensar más allá que el encuentro ante los italianos. “Afrontamos este tramo con tranquilidad, yendo partido a partido y casi cuarto a cuarto. Hacer un buen inicio de partido y competir, que es lo primero”, dijo.

Precisamente sobre el Milán, el entrenador ‘taronja’ destacó la dificultad del rival y la experiencia de sus jugadores. “Es un excelente equipo y todavía tienen opciones de meterse en el ‘play in’ con jugadores veteranos, muy expertos, y que están jugando muy bien últimamente”, valoró.

El preparador catalán también mandó un mensaje a la afición del Valencia Basket de cara a los dos partidos de Euroliga que disputan esta semana en el Roig Arena: “Que vengan con ganas de disfrutar del espectáculo, saber que sufriremos y que nos cuenta mucho sacar los partidos, pero también se puede disfrutar de superar la adversidad”.