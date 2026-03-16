VALENCIA BASKET

Pedro Martinez: “No hicimos una buena preparación del partido”

El equipo sigue segundo en ACB y el jueves recibe al Barcelona en Euroliga

EFE

Valencia |

Pedro Martinez: “No hicimos una buena preparación del partido”
Pedro Martinez: “No hicimos una buena preparación del partido” | Agencia EFE

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, se lamentó del mal partido que hizo su equipo hoy en Tenerife, donde perdió por 89-71, y admitió que no hicieron una buena preparación del choque.

“Por como he visto el calentamiento y como lo ha hecho el Tenerife, he tenido malas sensaciones y sabía que no estábamos metidos en el partido y no hicimos una buena preparación”, dijo en rueda de prensa.

“Nos han superado en todo y no quiero quitarle méritos al triunfo del Tenerife en un partido que jugaron muy bien”, dijo pedro Martínez. "Nos han superado en todo y eso tiene que ver mucho con su talento, pero también hay que destacar que nosotros no hemos jugado bien y hay que valorar las dos cosas”.

El técnico del conjunto valenciano siguió valorando el juego del equipo de Txus Vidorreta: “Jugó con mucha fluidez y cuando las cosas te salen bien, tienes un punto más de energía y ese punto se nota en el rebote, en los balones divididos y en la comunicación y eso hace que el rival se venga abajo y el otro arriba”, destacó.

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