Pedro Martínez: Hay que mejorar porque esta defensa nos la vamos a encontrar muchas veces

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la victoria por 91-81 en el encuentro de la Euoliga ante el Kosner Baskonia que deben mejorar porque la defensa de cambios que le planteó el conjunto vasco en la segunda parte la van a tener que afrontar muchas veces.

"Hay que mejorar porque esta defensa nos la vamos a encontrar mas veces, la mentalidad ha de ser la mejorar", señaló el técnico el conjunto valenciano en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico dijo que en su opinión la renta que consiguieron en un par de momentos y las situaciones de contraataque fueron decisivas para llevarse el triunfo.

"Ha sido un partido muy táctico, (Paolo) Galbiati no se queda parado siempre busca soluciones. Cambia jugadores y con eso cambia mucho el dibujo y tiene muchas alternativas desde un baloncesto sencillo pero muy bueno y sus momentos buenos son muy buenos, como los nuestros", señaló.

"En la segunda parte hemos sufrido mucho y creo que lo hemos sacado por la diferencia que teníamos de antes y por situaciones de contraataque que no hemos hecho tantas como querríamos pero han sido suficientes", añadió

El técnico recordó que todo el mundo está muy contento de que el baloncesto sea un juego tan "dinámico" y en el que pasan tantas cosas. "Eso gusta, pero nos gusta cuando las metemos no cuando nos las meten. Todo no puede ser, nos hemos de acostumbrar a que es un baloncesto de ida y vuelta", reflexionó.

El entrenador resaltó la aportación del interior francés Neal Sako, al que reconoció que le está costando entra en el juego del equipo. "Neal nos ha ayudado mucho con su energía, estamos muy contentos", aseguró.