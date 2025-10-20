Pedro Martínez: “La diferencia ha sido nuestro acierto desde el tiro de tres puntos”

VALENCIA BASKET

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martinez, ha afirmado, tras la victoria de su equipo a domicilio ante el Hiopos Lleida (78-99), que la diferencia entre ambos equipos “no ha sido tan física”, sino por su “acierto desde el tiro de tres puntos”.

El técnico catalán ha elogiado el ritmo y la energía de su rival, que ha calificado de “muy buen equipo”: “Cuando vienes a Lleida tienes que estar preparado para jugar con esta intensidad. Doy mucho mérito a ganar; el Lleida está jugando muy bien”, ha declarado.

Martínez también ha destacado la “muy buena defensa” del Hiopos Lleida en el primer período, que ha llevado al conjunto ‘taronja” a “adaptarla” en el segundo. “Al final del tercer cuarto hemos podido romper el partido y en el último lo hemos podido mantener", ha celebrado.

El técnico valencianista ha criticado la pérdida del ritmo de partido en numerosas ocasiones, y se ha focalizado en el Instant Replay, una herramienta que eliminaría: “No sirve para nada”, ha manifestado.

