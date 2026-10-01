Optimismo en el Valencia con que el Nou Mestalla pueda acoger partidos del Mundial 2030

El director general del Valencia, Javier Solís, dijo este miércoles que es “muy optimista” con que la ciudad de València pueda albergar partidos del Mundial 2030 en el Nou Mestalla, cuyas obras avanzan “según el calendario de obras” y cuya inauguración esta prevista para verano de 2027.

“El Mundial 2026 acaba de terminar y todos los ‘inputs’ que recibimos de ellos (FIFA), no solo verbalizados por nosotros, sino también por la Federación o por las instituciones, consideran la ciudad de Valencia y el estadio del Valencia clave para el Mundial 2030”, contó Solís este miércoles.

Además, Solís aseguró que las conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol y con las instituciones “son permanentes y constantes” en una visita guiada a los medios de comunicación en la que se mostraron los avances de las obras del Nou Mestalla.

Solís, apuntó que sería una inauguración “fantástica” para el Nou Mestalla poder hacerlo en competición europea la próxima temporada 2027-28 en la que está prevista el traslado del club al nuevo estadio.

"No me corresponde a mí hablar de esto, pero evidentemente sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club”, dijo Solís este miércoles en una visita guiada a los medios de comunicación en la que se mostraron los avances de las obras del Nou Mestalla.