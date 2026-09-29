Onda Deportiva Valencia, en directo desde la 52 SUPER SERIES Valencia Sailing Week

La 52 SUPER SERIES regresa a Valencia del 6 al 10 de octubre. Dieciséis veleros, tripulados por algunos de los mejores regatistas del mundo, competirán en Marina Port Valencia en la regata final de este circuito internacional de vela.

Con motivo de la competición, Onda Deportiva Valencia emitirá un programa especial en directo desde el edificio Veles e Vents. Hablaremos con los protagonistas de la regata para conocer cómo afrontan esta cita decisiva.

Escúchalo el martes 6 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el dial 90.9 FM de Onda Cero Valencia.