Ocho de los once fichajes del Levante ya han debutado esta temporada a las órdenes de Luís Castro

El Levante ya ha dado minutos a ocho de los once futbolistas incorporados este verano para reforzar su plantilla en su regreso a Primera División, después de que Yanis Musuayi y Dani Requena se estrenaran este domingo en el empate sin goles ante el Málaga en La Rosaleda.

Musuayi, una de las principales apuestas ofensivas del conjunto valenciano tras la salida de Carlos Espí, saltó al terreno de juego en la segunda parte y disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta granota. También se estrenó Dani Requena, centrocampista cedido por el Villarreal, que participó en el tramo final del encuentro.

De esta forma, al Levante únicamente le quedan tres de sus nuevas incorporaciones por debutar: el delantero serbio Petar Ratkov, cedido por la Lazio, el defensa austríaco Ifeanyi Ndukwe, procedente del Liverpool, y el central galo Axel Tape, cedido por el Bayer Leverkusen. Se trata de los tres últimos fichajes que realizó la entidad.

Los otros ocho fichajes ya han tenido participación en las cuatro primeras jornadas de LaLiga. Enzo Bardeli, Mathew Ryan, Aïssa Mandi, Yanis Musuayi, Hugo Sotelo, Manu Sánchez, Thiago Fernández y Dani Requena han disfrutado de minutos con el equipo de Luís Castro.

El caso de Ryan es especialmente relevante, ya que el guardameta australiano ha sido titular en las cuatro jornadas y volvió a resultar decisivo en Málaga, donde detuvo un penalti a Chupe en la primera parte y contribuyó a que el Levante mantuviera su portería a cero.

También han tenido un papel destacado Mandi, Bardeli, Manu Sánchez, Thiago Fernández y Sotelo, mientras que Musuayi y Requena se incorporaron al grupo de debutantes en La Rosaleda.

Así, el Levante afronta el próximo tramo de competición con tres de sus nuevas piezas todavía por estrenarse. Ratkov, Ndukwe y Tape ya fueron incluidos en la convocatoria para el partido ante el Málaga y el objetivo ahora será que Luís Castro vaya incorporando progresivamente estas últimas piezas a un equipo que, tras cuatro jornadas, suma cinco puntos.