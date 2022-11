La violencia de género contra niñas y adolescentes incrementó un 32% en la Comunitat Valenciana

El pasado año las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género incrementó en la Comunitat Valenciana un 32 por ciento respecto a 2020 siendo en total 110 las que contaban con órdenes de protección o medidas cautelares según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La entidad recuerda que las adolescentes que sufren violencia de género siguen siendo poco visibles, cuando son las que necesitarían una mayor atención por su especial vulnerabilidad. Además según Yolanda Carmona, portavoz de Save the Children Comunitat Valenciana, muchas no denuncian porque no identifican que están sufriendo este tipo de violencia.

Aseguran que un 20% de los y las adolescentes, según datos del Barómetro Juventud y Genero de la Fundación FAD, no creen que exista la violencia de género entre sus iguales, lo que supone un problema a la hora de poder hacerle frente. Carmona apuesta por la educación afectivo-sexual como medida preventiva para relacionarse desde edades tempranas de manera sana e igualitaria.