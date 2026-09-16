El viento condiciona la extinción del incendio de Tuéjar, que ha arrasado 880 hectáreas

La previsión de tormentas y vientos erráticos de entre 50 y 80 kilómetros por hora podría condicionar los trabajos de extinción en el incendio forestal de Tuéjar (Valencia), que ha calcinado ya 880 hectáreas de monte.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha presidido una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Tuéjar, tras la que ha pedido a la ciudadanía la máxima prevención y autoprotección ante la previsión de lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en dos o tres horas.

En referencia al incendio, el conseller ha detallado que durante la noche se ha incrementado la superficie calcinada de 690 a 880 hectáreas.

Una superficie mayor de la esperada debido a la dificultad de acceso a algunas zonas, según ha informado el director del PMA, Jorge Gil, que ha advertido del aumento de intensidad del viento y de su dirección variable a partir de las cinco de la tarde.

En estos momentos, la prioridad en los trabajos de extinción es que el fuego no alcance la otra orilla del pantano de Benagéber, de modo que es precisamente en esta zona donde trabajan con mayor intensidad los medios aéreos.

El perímetro del incendio abarca un total de 18 kilómetros, sobre los que sobrevuelan 13 medios aéreos y se han desplegado 55 medios terrestres, además de personal de la UME, con unos 300 operarios en total.

Sobre los dos bomberos forestales de la Generalitat que resultaron heridos leves este martes, uno de ellos por quemaduras y otro por contusiones al volcar la autobomba en la que se desplazaban, el conseller ha informado de que uno de ellos -que sufrió un fogonazo- previsiblemente será dado de alta en el hospital La Fe durante la jornada de hoy, mientras que el otro evoluciona bien en el hospital de Llíria.

Esta noche se han registrado en la zona vientos flojos de oeste a noroeste, pero se prevé un aumento de la intensidad y se han redistribuido los medios de extinción de acuerdo a este pronóstico meteorológico.

El mayor riesgo se espera a partir de las 17-18 horas, por la posibilidad de tormentas y vientos más intensos de dirección variable, más impredecibles, ha explicado el director del PMA.

La zona del incendio se ha dividido en cuatro sectores: el sureste, que por el momento presenta buena evolución; y los sectores 2 y 3, en una zona lindante con campos y una área forestal, también en buena situación. En estos sectores el perímetro se mantiene estable, aunque el fuego se podría reproducir, advierten las mismas fuentes.

El sector 4 es el que se considera más preocupante por su proximidad al pantano, especialmente ante el riesgo de que el fuego alcance la otra orilla.

La CV-390, que une Tuéjar y Utiel, continúa cortada entre los puntos kilométricos 2 y 16.

De las 25 personas desalojadas este martes, los residentes en el cámpin de Tuéjar ya pueden volver a estas instalaciones al no encontrarse dentro del perímetro del incendio, mientras que el resto de evacuados, de la aldea de Fuente Cabera y la colonia de Benagéber, siguen realojados.

El conseller ha recordado que se ha decretado la alerta naranja este miércoles en toda la provincia de Valencia, excepto el litoral sur, y el litoral sur e interior sur de Castellón, por lluvias que pueden ser intensas y alcanzar los 80 l/m2 en dos o tres horas.

Valderrama ha pedido a la ciudadanía la máxima prevención y que sigan los consejos y recomendaciones de los ayuntamientos o del Centro de Coordinación de Emergencias, ante riesgo de incendios por altas temperaturas o de inundación por lluvias.

"Máxima precaución, máxima colaboración y máxima coordinación" entre la Generalitat, el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos, ha destacado el conseller.

También la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha pedido a todos los ciudadanos que estén atentos e informados por las vías oficiales.

Las causas del incendio están siendo investigadas por el Seprona y el grupo operativo de investigación de incendios.

Según ha recordado Bernabé, el fuego se inició en una zona colindante a un cultivo y es ahí donde se va a investigar el origen del incendio.