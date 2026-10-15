El Valencia abre su entrenamiento a la prensa tres años después

No cabe duda que algo está cambiando en el Valencia. Tras la llegada de Javier Aguirre y de Braulio parece que se le empieza a dar normalidad a cosas que desde hace años ya no son tan normales. Este jueves el Valencia ha abierto el entrenamiento durante quince minutos a la prensa. Algo que no sucedía desde noviembre de 2023 cuando Baraja era técnico del Valencia.

Un entrenamiento en el que Rioja y Copete han completado la sesión con el grupo. Las únicas ausencias han sido las de Sadiq y Foulquier que continúan su proceso de recuperación. Además se ha el mexicano Aguirre ha mostrado gestos de cariño hacia Danjuma y el capitán José Luís Gayá.