Tres meses para el 28M con los bloques ajustados y dos escenarios abiertos: cambio o tercer Botànic

El próximo 28 de mayo, justo dentro de tres meses, se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales. En el Botànic, que sustentan PSPV, Compromís y Unides Podem, quieren repetir, y sería ya el tercer pacto, mientras en el otro bloque el PP aspira a "gobernar en solitario", Vox tiene "esperanzas" de hacerlo con los populares y Ciudadanos prefiere no mirar las encuestas, que no le dan representación parlamentaria.

Así se han expresado los grupos este martes tras la junta de síndicas en la que se ha fijado el pleno extraordinario de Les Corts, antes de la disolución de la cámara, que se celebrará el miércoles y jueves 29 y 30 de marzo, previsiblemente sin sesión de control al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, al estar pensado para cerrar trámites legislativos.

PPCV: LISTAS Y GOBIERNO "EN SOLITARIO"

La síndica del PPCV, María José Catalá, preguntada por cuándo oficializará el partido sus listas electorales, ha explicado que "apurarán plazos", por lo que ha garantizado que no será "antes de las Fallas y la Magdalena": Cuando quememos las fallas empezaremos otra 'mascletà' que serán las listas autonómicas".

Sobre la posibilidad de un acuerdo para gobernar con Vox, Catalá ha asegurado que el objetivo y la "esperanza" de su partido es lograr "mayorías lo suficientemente amplias en todas las instituciones".

VOX: ASPIRA A GOBERNAR CON UN PP "TIBIO"

El PP se desmarca en su discurso de Vox mientras la síndica de esta formación, Ana Vega, ha reconocido que tienen "muchas esperanzas de entrar en la Generalitat para revertir políticas liberticidas de la izquierda con el beneplácito de un PP tibio".

CS: NO MIRA ENCUESTAS

Por su parte, Merche Ventura, portavoz adjunta de Cs, ha defendido el espacio de su partido, "que no ocupa nadie", y sobre las encuestas, que no les dan representación en Les Corts, ha respondido que las ciencias "no siempre son exactas".

UP: QUIERE OTRA CORRELACIÓN DE FUERZAS

Desde Unides Podem, Pilar Lima, síndica en Les Corts, defiende el "diálogo" que han mantenido entre los socios durante toda la legislatura, con el que han logrado "avances importantes", aunque ha reconocido que esos cambios hubieran sido "más rápidoz" si la correlación de fuerzas "hubiera sido distinta". "En el Botànic III lo conseguiremos", ha afirmado.

COMPROMÍS: MÁS REIVINDICATIVO SI HAY TERCER BOTÀNIC

Por su parte, Papi Robles, síndica de Compromís, ha destacado que, pese a las "tensiones" a la hora de aprobar algunos acuerdos, "la sociedad valenciana ha vivido con un gobierno estable". "Hemos aprobado los presupuestos en tiempo y forma", ha puntualizado.

PSPV-PSOE: PRESUME DE REFORMA FISCAL

Los socialistas valencianos hacen balance en clave económica y echan mano, entre otras medidas, de la reforma fiscal, "que beneficiará al 97% de los valencianos", ha recordado la portavoz adjunta del PSPV, Carmen Martínez.

En cuanto a las encuestas, la situación sigue más o menos estable y parece, al menos de momento, que los electores valencianos decidirán el 28 de mayo por un estrecho margen entre un nuevo Botànic o que regrese la derecha a la Generalitat, en un posible escenario de PP-Vox.