Y todo comenzó con unas semifinales de Copa del Rey

Viajamos a un 4 de marzo del 2021, aún los campos no tenían público por la pandemia, ese día tenía el Levante UD tenía cita histórica, la primera oportunidad en mas de 110 años de existencia de meterse en una final, la de la Copa del Rey. Recibía el equipo de Paco López al Athletic con un empate a uno es San Mamés en el partido de ida y fue en la prorroga de aquel partido cuando Berenguer marcaba y daba el pase a los de Marcelino García Toral. Un durísimo golpe en lo anímico para un equipo que ya tenía la permanencia en el mes de marzo prácticamente en el bolsillo. Al día siguiente Quico Catalán, presidente levantinista, subió a Buñol para animar a la plantilla e invitar a los jugadores a no bajar los brazos por todo lo que quedaba de competición, se consiguieron dos victorias, primero ante el Valencia CF y el 10 de abril se consiguió la última victoria en esa temporada desde ahí, 25 partidos consecutivos sin ganar sumando los últimos de la temporada 20/21 y el inicio de la 21/22, récord histórico.

De Tito a Manolo con Paco de por medio

Antes de todo lo expuesto el Levante de Quico Catalán dio un cambio de rumbo cuando antes del inicio del verano del 2019 daba la salida a Vicente Blanco "Tito" y a todo su equipo de la dirección deportiva. Durante ese verano no hubo durante más de un mes dirección y tras varios "no" se volvió a confiar en aquel que ya fue despedido del Levante UD, Manolo Salvador junto a David Navarro que vivieron ese último verano de Paco López, lo vivieron porque comunicación con el de Silla, nula, durante el verano de 2021 no hablaron ni un solo instante con el entrenador que iba a arrancar la temporada, ni un mensaje, ni una llamada a pesar de estar construyendo la plantilla de la 21/22.

Paco López se iba

Comenzó esa temporada y ya arrancó rara, pocos refuerzos y ambiente más que distante entre la dirección deportiva y Paco López, y a la octava jornada, Paco López fue destituido, una destitución que le comunicó Quico Catalán sin que la dirección deportiva le dijera nada como así confirmó el propio Paco en la rueda de prensa de despedida junto al presidente levantinista.

Tocata y fuga de Pereira

La dirección deportiva de Manolo y David y Manolo le comunicó a Quico que tenían entrenador, un desconocido en primera y en segunda, Javi Pereira, cuya cercanía mas notable al futbol español fue precisamente siendo segundo de JIM en el Levante UD.

Paco caía en pleno parón liguero y se esperaba que que Pereira llegara de China para tener tiempo durante esos 15 días para hacerse al equipo pero no pudo ser porque para su salida de China tenía que guardar cuarentena con lo que llegó 8 días mas tarde de lo previsto, algo cuanto menos curioso y que según propio presidente levantinista, les descabalgó totalmente aunque continuaron con la apuesta. Tan solo duró 7 jornadas y el 28 de noviembre del 2021 Pereira era destituido

Manolo y David se iban con Pereira

Con Pereira toda la dirección deportiva que había apostado por él, Manolo Salvador y David Navarro eran cesados en su cargo en un día delirante donde ambos se fueron de oficinas sin saber que iban a caer para que 40 minutos después, ya de noche ambos volvieran para que les comunicaran que cesaban en sus cargos. Se quedaba sin estructura deportiva el Levante UD ocupando posiciones de descenso en LaLiga.

Lisci, de interino a definitivo

Esa noche, Quico Catalán dijo que sería "el club" el que elegiría al nuevo entrenador, primero fue Alessio Lisci, en papel de entrenador interino a la búsqueda de un nuevo entrenador, se habló para traer a Mendilibar, a Sergio González... pero al no fructificar poco tiempo después Alessio pasaba de interino a técnico hasta final de campaña intentando obrar un milagro.

Otro mercado sin director deportivo

Mientras todo esto ocurría el Levante no tenía dirección deportiva y no la tuvo durante el mercando invernal de este 2022 porque llegó Felipe Miñambres una vez finalizado dicho mercado. Alessio a punto estuvo de conseguirlo pero finalmente se cayó a la segunda división tras la goleada en el Bernabeu. El futbol era justo con lo poco que había hecho el cuadro granota para quedarse en LaLiga.

Descenso y buscando entrenador

Felipe Miñambres empezaba con el casting de entrenadores, un casting en el que decían que Lisci tenía opciones, un Lisci que contaba con el beneplácito de la afición. Finalmente Lisci se caía de esas opciones y el club intentó retenerlo instaurando un cargo, director de metodología, algo que no agradó al propio Alessio que consideraba que se había ganado la oportunidad de seguir siendo el entrenador levantinista como hace poco afirmaba en una entrevista.

Sin Lisci en la ecuación los nombres que tomaban cuerpo como posibles eran los de Vicente Moreno, Jon Perez Bolo, Michel Sánchez y Mehdi Nafti siendo esta última la más arriesgada debido a su poca experiencia en segunda y sobre todo con un equipo que necesita en todos los aspectos, el ascenso a primera división.

Lo arriesgado de Nafti

Llegó finalmente Mehdi Nafti para sorpresa del aficionado levantinista, apuesta personal del director Felipe Miñambres, una apuesta en transcurridas 9 jornada parece perder porque el equipo no ha arrancado, lleva 5 partidos consecutivos sin ganar tres de ellos con derrota, en casa ante el Cartagena y este domingo ante el que era el colista junto al Málaga, el Racing de Santander. En este último partido los mas de 13.000 aficionados pidieron la salida de Nafti y la de Quico Catalán que ha sido el principal testigo directo de todo lo ocurrido incluso antes de aquel partido en Copa ante el Athletic Club aquel 4 de marzo.

A la espera de acontecimientos

Las cosas, normalmente no pasan por casualidad y si por causalidad, y son muchas las causas que pueden explicar el porqué de un Levante UD configurado para subir a primera división y que ahora este a dos puntos de los puestos de descenso.