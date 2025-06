Ahogamientos en el Río Túria: La Policía encuentra sin vida al joven desaparecido

Se ha encontrado, finalmente, veinticuatro horas tras su desaparición, el cuerpo sin vida del joven que desaparecía mientras tomaba el baño en el Río Túria a su paso por Manises, en el área metropolitana de València. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima no sabía nadar con la casualidad añadida, además, de que otro joven falleció en este mismo punto hace solo una semana.

"Habiendo un riesgo grave, sabiendo que la semana pasada, el mismo domingo, falleció una persona, no entiendo cómo no estaba, al menos, señalizado", denuncia el tío de la víctima en declaraciones a los medios de comunicación. "Señalizado no con señales de "Prohibido el baño" sino claramente "Riesgo de muerte", habiendo fallecido una persona de veinte años la semana pasada, el domingo, sobre la misma hora y en las mismas condiciones", critica.

Ahogamientos en el Río Túria: Recomendaciones pero no prohibiciones

La DANA de València se encuentra en el trasfondo de todos esta serie de casos de ahogamientos mortales. El cauce del Túria quedó gravemente dañado por las inundaciones y, ahora mismo, muchos de sus tramos se encuentran repletos de desechos y residuos tanto naturales como materiales. Por ello, instituciones como el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria desaconsejan tomar el baño en el río durante este verano 2025.

"No podemos prohibir pero sí aconsejamos que no se bañen en el río. A partir de ahí, la ciudadanía también tiene que tener conciencia y ejercerla como tal", destaca el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. "La DANA ha destrozado cauces. No sabemos lo que hay en el fondo del río. Hay que señalizar aquellos accesos al Parc Natural del Túria y, en concreto, al Río Túria", valora Raga a preguntas de esta emisora de radio.

Ahogamientos en el Río Túria: Expertos reclaman más medidas

Consejos y recomendaciones que la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana considera insuficientes. La Federación pide, en este sentido, dar pasos más allá de la simple instalación de cartelería. "Hacemos un llamamiento a los municipios para que, de alguna forma, intenten acotar zonas de baño seguro porque la gente no va a dejar de ir a bañarse a los ríos y a los pantanos porque pongamos cartelería", opina su responsable de Formación, Salva Perelló.

"Habría que dotarles [a estos espacios] de seguridad por parte de quien corresponda", considera el responsable de Formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, Salva Perelló, en declaraciones a Onda Cero.