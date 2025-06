Javier Caraballo sobre el informe de la UCO: "Es fundamental un pacto táctico del bipartidismo que diga 'vamos a robar menos'"

El periodista andaluz Javier Caraballo ofreció este lunes en la tertulia de Más de Uno, en Onda Cero, un análisis contundente sobre la situación política actual tras las últimas revelaciones del caso Koldo.

En primer lugar, Caraballo defendió la existencia de un problema estructural en los grandes partidos españoles: "Es fundamental un pacto tácito del bipartidismo que diga 'vamos a robar menos'". Según Caraballo, a lo largo de los últimos cuarenta o cincuenta años siempre ha habido casos de corrupción en España vinculados a la financiación ilegal de los partidos políticos, especialmente del PP y del PSOE. Por ello, reclamó que ambos reconozcan este patrón como un problema de organización interna, y no como hechos aislados.

"Yo sé que no se va a acabar con la corrupción", afirmó, en alusión a las palabras del presidente Pedro Sánchez. "Siempre va a haber corruptos, pero eso es otra historia. Lo importante es que los partidos reconozcan su corrupción y no hablen solo de la ajena".

Caraballo subrayó que, a diferencia de otras investigaciones impulsadas por la Guardia Civil, en este caso ha sido el propio Koldo García quien grabó las conversaciones más comprometedoras de la trama y las entregó a las autoridades.

"La sorpresa de todo esto es que haya sido Koldo quien lo ha grabado todo", explicó. "No es un caso de pinchazos telefónicos. Es Koldo el que le graba a su jefe directo, a Santos Cerdán, a Ábalos, y ya veremos qué más tiene".

Este hecho, según Caraballo, ha dejado al presidente del Gobierno en una situación de bloqueo: "Pedro Sánchez no puede tomar decisiones porque no sabe qué más tiene grabado Koldo. Ya le pasó con Cerdán. No tenían ni idea de lo que había y por eso lo defendieron al principio".

Finalmente, el periodista apeló a la coherencia política de Sánchez, recordando sus propias palabras durante la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy en 2018. "Le dijo a Rajoy: váyase usted porque la democracia necesita recuperar su dignidad. Que se lo aplique. Que se vaya, que deje a María Jesús Montero o a cualquier otro presidente. Igual que le dijo él a Rajoy".