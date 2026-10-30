Seis investigados por realizar grafitis en trenes parados tras la DANA de 2024

La Guardia Civil ha investigado a seis personas y busca a otras dos por los grafitis efectuados en diferentes convoyes de trenes que quedaron parados como consecuencia de la dana de octubre de 2024 en Valencia, en una acción que causó un perjuicio de 23.900 euros en daños al cubrir los vagones con las pintadas.

Los hechos fueron denunciados por la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que detectó que los convoyes que quedaron detenidos con motivo de las inundaciones habían sido vandalizados.

Concretamente, los autores de los grafitis aprovecharon para actuar la parada de funcionamiento de los trenes en los apeaderos valencianos de Picassent, Omet y Espioca, según detalla la Guardia Civil en una nota de prensa.

La investigación tuvo un primer gran impulso con la colaboración por parte de personal de seguridad privada de FGV que ayudó a identificar parte de los 'tags', esto es, la suerte de firmas en el argot del grafiti que permite identificar a los 'artistas' con su 'obra'.

La investigación a través de redes sociales fue clave en este caso, ya que los propios autores de los grafitis subían contenido a redes sociales en los que se podía identificar sus 'tags'.

A ello se suma la colaboración con otros cuerpos policiales, que, junto con el resto de pesquisas permitieron descubrir la identidad de los sospechosos, que causaron en total 23.900 euros en daños al cubrir los vagones con las pintadas.

Entre el 5 de mayo y el 14 de octubre de este año, tras meses de investigación, se procedió a la investigación de seis personas por estos daños, mientras que los agentes continúan la búsqueda de otras dos personas por estos mismos hechos. Se trata de ocho hombres, de entre 19 y 33 años de siete de ellos de nacionalidad española.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Picassent, y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent, Plaza número 01.