Sean Bai: "No queremos judicializar el proceso"

El Valencia ha presentado hoy de forma pública el proyecto del nuevo estadio en una rueda de prensa realizada in situ en las obras del Nuevo Mestalla. Con la presencia del Director General Sean Bai, el arquitecto del proyecto Mark Fenwick, la Directora Financiera Inma Ibáñez y el Director de Operaciones Cristian Schneider.

De esta forma el club ha tratado de facilitar todos los detalles de la obra, del coste y de la financiación del proyecto que fueron presentados ante las Instituciones hace apenas dos semanas.

Sean Bai, Director General del club hablaba de "un día especial porque estamos preparados para presentar detalles de un proyecto muy ilusionante. Hemos estado trabajando muy duro en este proyecto del que todos estaremos muy orgullosos. Es una gran oportunidad que traerá ilusión a nuestros aficionados. Acabar el estadio es muy importante para el club. Nuestra intención es acabar el estadio lo antes posible y en las mejores condiciones. Este será un lugar especial donde veremos los partidos con nuestros amigos valencianistas, donde comeremos con nuestras familias y hacer muchas actividades. Se convertirá en un lugar importante para nuestras vidas. Tenemos ilusión y compromiso por acabar el Nuevo Mestalla y se convierta en un emblema para la ciudad".

Sobre las intenciones o no de llevar a los tribunales a las Instituciones si se declara la caducidad de la ATE, el Director General afirmaba que "no queremos judicializar el proceso, queremos ir de la mano de la Administración. Queremos buscar acuerdos para hacer un proyecto con todas las partes implicadas. Si no hay acuerdo y se da por caducada la ATE el club defenderá sus intereses porque nos parecería una medida injustificada. Hoy la ATE no está caducada". Y la Directora Financiera Inma Ibáñez era muy rotunda al afirmar que "vamos a acabar el estadio con o sin la ATE. El estadio si o si se va a construir. Tardaríamos más porque la ATE nos ofrece seguridad jurídica para vender el terciario".

Detalles del nuevo estadio

La rueda de prensa arrancaba con Mark Fenwick y Christian Schneider aportando los detalles de lo que será el nuevo estadio. Respecto a la capacidad el arquitecto resaltaba que "iniciamos este estadio con un aforo de 70.000 espectadores. Es una capacidad para una final de Champions, cumple los criterios de la UEFA y FIFA. Mientras Christian Schneider matizaba que "la licencia está pedida para 70.000 pero queremos hacerlo por fases y empezar por 49.000. Hay dos motivos para esto: la asistencia media de 35.000 espectadores y el otro es que a nivel deportivo no es bueno tener un estadio medio vacío".

Mark Fenwick añadía además que "no hay nada peor que un estadio vacío o medio vacío. La mejor solución es empezar con 49.000 y poder ampliar fácilmente hasta los 70.000 si hay aforo para ello o hay un gran evento. Hay muchos estadios que están en esta capacidad de 50.000 espectadores. Es un tamaño magnífico".

Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia, ha insistido en múltiples ocasiones que el estadio debe tener capacidad para 70.000 espectadores porque así viene recogido en el convenio firmado entre el Valencia y las Instituciones. Respecto a esto Christian Schneider afirmaba que "la línea roja de la que hablan es un convenio de 2004. No estamos diciendo que no vayamos a hacer un estadio de 70.000, lo que vamos a hacerlo por fases. Es que es un estadio de 70.000". Y Mark Fenwick hablaba del tiempo que le costaría llegar a esa capacidad máxima en caso de necesidad "es un estadio de 70.000 pero hay que buscar un estadio lleno. Hoy con 70.000 asientos parecería vacío. Si hay demanda en muy poco tiempo, un par de meses, se amplía a 70.000".

Sean Bai: No queremos judicializar el proceso, queremos ir de la mano de las Instituciones

Respecto a la cubierta, Mark Fenwick afirmaba que "vamos a crear paneles solares y un efecto de rebote del sonido. Mantenemos la sostenibilidad. Estamos trabajando ya con varias empresas energéticas. La cubierta lleva un murciélago translúcido. Los estadios son las nuevas Catedrales en las ciudades. Queremos que sea un referente en los estadios de esta liga y de Europa". El coste de la cubierta sería de 30-35 millones de euros e iría dentro del presupuesto del coste total.

Del pabellón de Benicalap Christian Schneider manifestaba que "hemos trabajado con el Ayuntamiento y la FDM. El Valencia se comprometió a pagar, nosotros estamos dispuestos a pagar el importe del programa inicial, unos 6,9 millones de euros. Por CVC ya tenemos dinero disponible para estos proyectos".

El coste total y financiación del proyecto

Sobre el coste y financiación de los 115 millones que costaría el proyecto hablaba la Directora Financiera Inma Ibáñez. "Hemos presentado un proyecto viable económicamente. Tenemos financiación para arrancarlo y terminarlo. Le dijimos a La Liga que estábamos de acuerdo con lo de CVC porque vimos que era nuestra oportunidad de hacer este proyecto. Los 80 millones nos cubren hasta enero-junio de 2024 con lo que tenemos tiempo para conseguir el resto. Son disponibles desde ya. Cubre el 70% del proyecto".

Inma Ibáñez: "El Valencia es el que tiene cl compromiso con el estadio, no Peter Lim"

Además de esos 80 millones de euros ya disponibles gracias al fondo CVC explicaba la forma de conseguir los 30 millones adicionales hasta llegar a los 115 millones. "Hemos puesto a la venta el terciario del nuevo estadio y las oficinas y tenemos ofertas con las que estamos trabajando. No es una oferta vinculante la del terciario porque no tienen la certeza de los metros que hay porque dependen de la ATE y la licencia. Esa oferta tiene solvencia y paga antes de enero de 2024. La del edificio de oficinas no es vinculante porque necesita saber cuándo me voy. Y añadía que "yo soy la primera que no quiere tener problemas de financiación del nuevo estadio, ya me las he visto en esas y he estado muchas noches sin dormir. Ofrecimos crear una cuenta promotor para que el dinero que se ingrese sobre esas ventas solo pueda ir destinado al nuevo estadio".

También explicaba que el Valencia ha pedido dos créditos puente a Caixabank y Righst&Media para llegar a esos 30 millones de euros antes incluso de la venta del terciario del nuevo estadio y de los activos no esenciales. "Hemos pedido dos préstamos puente. Uno a Caixabank y otro a Rights&Media de 15 millones cada uno. Confían en el Valencia CF porque hemos cumplido religiosamente con nuestros pagos. Luego está la venta de las parcelas del actual Mestalla que se producirá cuando ya nos podamos ir. No tengo ninguna duda de que puede salir adelante".

Y la propia Inma Ibáñez confirmaba que el crédito de Caixabank va supeditado a que se mantenga la ATE. Respecto a que Lim pudiera poner dinero para acabar las obras era muy contundente: "el Valencia es el que tiene el compromiso con el estadio, no Peter Lim"

Respecto a los plazos de construcción serían 20-22 meses desde que se reanudaran las obras. Y Christian Schneider reconocía que "a 2024 ya no llegamos, sería para 2025"