Sanidad adjudica la rehabilitación integral del Hospital Doctor Moliner

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado las obras de rehabilitación integral del Hospital Doctor Moliner de Serra. Tal y como adelantamos en Onda Cero el pasado mes de diciembre, la encargada de ejecutar los trabajos será una unión temporal de empresas (UTE) liderada por la constructora Torrescámara.

Las obras costarán 51 millones de euros y tienen un plazo de ejecución previsto de 54 meses (4,5 años). La actuación conservará la estética del edificio, respetando su valor histórico y manteniendo la funcionalidad de este centro especializado en enfermos crónicos y terminales. Con el fin de poder ejecutar las obras, el hospital quedó vacío en agosto del año pasado de pacientes y personal, que fueron recolocados en otros centros sanitarios de la provincia.

Durante la pasada legislatura la Conselleria de Sanidad planeó ejecutar la rehabilitación en dos fases, manteniendo parte de la actividad asistencial del hospital. Sin embargo, el departamento que dirige Marciano Gómez descartó esa posibilidad para agilizar la ejecución y apostó por abordar la actuación en una única fase.

El propio Gómez explicó que de esta manera se reducirá un 30% la duración de las obras. El conseller señaló que las carencias que presenta el Hospital Doctor Moliner desde hace años ya no admitían parches, sino una reforma integral como la que se va a acometer ahora:

Un informe técnico elaborado en 2019 por la Conselleria de Sanidad ya reflejaba la “obsolescencia constructiva” del hospital. A finales de 2023 se adjudicó la redacción de un anteproyecto de rehabilitación integral en el que se definió una nueva distribución y la ubicación de las distintas áreas establecidas en el plan funcional del centro. Todo ello se hará realidad gracias a las obras adjudicadas ahora.

El Hospital Doctor Moliner entró en funcionamiento en 1943 en la zona boscosa de Portaceli y presta atención sociosanitaria a los departamentos de salud de Sagunto, Arnau-Llíria, Clínico, General, La Fe, Requena y La Ribera.