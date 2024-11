La Plataforma del Voluntariado de España recomienda inscribirse para participar en las tareas de recuperación de los municipios afectados por la DANA

LEER MÁS Leptospirosis: síntomas de la infección que está detrás de posibles contagios entre voluntarios en Valencia

Desde la Plataforma del Voluntariado de España recuerdan a quien esté pensando en acudir a ayudar que se inscriba previamente y que si no hay plazas para este fin de semana, hay muchos días por delante para ir a ayudar. Los interesados en participar en el dispositivo deben registrarse previamente a través de la web enterticket.net/voluntariosdana.

Un grupo de voluntarios sale desde el Museo de las Ciencias con destino a los municipios afectados. | Onda Cero

Los voluntarios son desplazados desde el Museo de las Ciencias donde previamente se les facilita material complementario al que puedan llevar como palas o cubos. Es necesario acudir con botas, mascarillas y guantes. La intención es desplazar durante el fin de semana a 4000 voluntarios tal y como ha explicado el presidente de la Plataforma Miguel Salvador.

Dos equipos

Ahora que algunos puntos de los municipios afectados empiezan a estar algo mejor el dispositivo de voluntarios de divide en dos equipos de trabajo: por un lado un equipo destinado a la limpieza y por otro lado un equipo destinado al reparto de alimentos.

Aconsejan a los voluntarios que sigan las indicaciones del coordinador que les toque y que se queden todo el tiempo que puedan dedicar en el mismo lugar y no se desplacen de un municipio a otro. En el caso de no desplazarse a través del dispositivo organizado recomiendan moverse en transporte público y no desplazarse hasta los pueblos afectados en coche particular porque podría provocar una situación de caos como la que se vivió la semana pasada.

Afirman desde la Plataforma del Voluntariado de España que la ciudadanía no tiene las pautas de como debe proceder y se dirige a la zona sin estar preparada por ello insiste en que toda ayuda es buena pero siempre coordinada.