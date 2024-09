La plantilla del Valencia apoya el mensaje de Pepelu sobre Rafa Mir

La plantilla del Valencia ha apoyado el mensaje lanzado ayer por el capitán Pepelu sobre el caso Rafa Mir. El centrocampista de Denia se mostró muy contundente a la hora de afirmar que lo hecho por el delantero "no puede volver a pasar. Son faltas de respeto al club y a la afición". A la vez que aseguraba que "es una falta de respeto al club y a la afición. No se puede consentir. Es una situación difícil para él. Espero y deseo que haya aprendido la lección y que no vuelva a ocurrir nunca más".

Este mensaje es muy parecido al que Rubén Baraja lanzó al vestuario una vez conocidos los hechos sucedidos. Y en la mañana de este miércoles Pepelu y Rafa Mir han coincidido en el vestuario donde han charlado. La mayoría del vestuario entiende y apoya el mensaje del capitán.

Rubén Baraja en la misma línea

Pepelu ha sido el primero en manifestarse públicamente. El sábado le tocará el turno al entrenador y se espera que el mensaje vaya en la misma línea de contundencia que el de Pepelu. Rafa Mir ha decepcionado con su comportamiento a Baraja quien puso mucho empeño en que el futbolista llegara al Valencia. De ahí que se espere que su mensaje en sala de prensa sea muy similar del del capitán valencianista.