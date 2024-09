Pepelu sobre Rafa Mir: "Es una falta de respeto al club y afición"

El capitán del Valencia, Pepelu, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre lo sucedido con Rafa Mir. En la inauguración de la nueva tiendo oficial en la calle Colón ha afirmado que "cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene con el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. El míster se lo ha dejado claro y el club también. Es una multa y un tema bastante importante. Él ya creo que es consciente de que ha hecho las cosas muy mal. Ahora es cosa del club".

Sobre cómo puede afectar al vestuario aseguraba que "obviamente, afecta todo, aunque solo él esté involucrado, nosotros lo sabemos. Como grupo, nos tenemos que centrar en el día a día, en lo deportivo, y seguir mirando al frente".

No puede volver a pasar, es una falta de respeto al club y la afición

Además lo tildaba como una falta de respeto al club y a la afición. "Todo el mundo es consciente de que esas situaciones no pueden ocurrir, sobre todo en la situación en la que estamos. Es la imagen del club, es la imagen de los jugadores. No puede volver a pasar. Son faltas de respeto al club y a la afición", manifestaba el capitán.

Espera que haya aprendido la lección

El centrocampista valencianista espera que no se repita una situación similar. "Pienso que debería haber aprendido de esa situación. Como digo, es una falta de respeto al club y a la afición. No se puede consentir. Es una situación difícil para él. Espero y deseo que haya aprendido la lección y que no vuelva a ocurrir nunca más", concluía.