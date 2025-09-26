Piden la dimisión de Salvador Aguilella (PP) por “burlarse” de familiares de víctimas de la DANA

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló exige la dimisión inmediata del vicesecretario general del PP castellonense y diputado autonómico, Salvador Aguilella, por lo que consideran unas declaraciones de “burla” hacia los familiares de víctimas de la DANA. Durante la sesión de Les Corts celebrada este lunes, Aguilella se refirió a quienes abandonaron el hemiciclo con la frase: “Son las dos y todavía no han comido”, un comentario que los socialistas califican de “despreciativo e inhumano”.

Según denuncian desde la dirección provincial del PSPV, el comentario iba dirigido a los representantes de las 229 víctimas del temporal, que decidieron abandonar la sala en señal de protesta durante la comparecencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al considerar que no estaba dando respuestas claras sobre su gestión durante el episodio de lluvias de 2019.

Desde el PSPV exigen también una rectificación pública y un posicionamiento claro por parte de la presidenta del PP de Castelló, Marta Barrachina. “La política valenciana no puede permitirse representantes que desprecien a quienes tanto están sufriendo”, han señalado.

Los socialistas comparan esta situación con la actitud que, según denuncian, ya adoptó el PP en el pasado respecto a las víctimas del accidente de metro de València. “Se está repitiendo un patrón: ignorar a las víctimas, negarles la voz en Les Corts y evitar recibirlas en el Palau”, indican.