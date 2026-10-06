Pérez Llorca no se plantea adelantar las elecciones en la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este martes que no se ha planteado adelantar las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana para hacerlas coincidir con las generales porque, según ha dicho, él no piensa en su interés, a diferencia a su juicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas podría ser bueno para el Partido Popular, pero yo es que pienso en el interés de todos los valencianos y de todas las valencianas", ha añadido el president, en declaraciones a los medios en Alicante.

Pérez Llorca ha explicado que jamás se planteó convocar las elecciones y ha añadido: "Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba", algo que consigue, a su juicio, "con diálogo y con entendimiento".

“Estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas”, ha afirmado el president, quien ha insistido: “Jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones, como ha hecho Pedro Sánchez, como ha hecho el Partido Socialista”.

Sobre su confirmación como candidato a president de la Generalitat en los futuros comicios autonómicos, el jefe del Consell ha declarado no sentirse preocupado por su situación de interinidad.

“El presidente de mi partido me pidió que fuese president de la Generalitat en un momento superdifícil para el partido”, ha recordado Pérez Llorca, quien ha considerado: “Hemos conseguido revertir la situación y creo que estamos haciendo un gran trabajo”.

Por todo ello, el president ha insistido en que se tiene que centrar "única y exclusivamente" en lo que le pidió su partido y en lo que le piden hoy "todos los valencianos y todas las valencianas, que es para trabajar por el bien de esta tierra”.