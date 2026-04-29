Ontinyent (Valencia) sufre un terremoto de 3,5 grados de magnitud

La localidad valenciana de Ontinyent ha sufrido este miércoles por la mañana un terremoto de 3,5 grados de magnitud en la escala de Richter y que ha sido sentido por la población, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Además, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha informado de que Ontinyent ha experimentado varios terremotos durante las últimas horas -ya lleva ocho este miércoles-, la mayoría de los cuales se han producido de madrugada y algunos han despertado a los vecinos.

El seísmo más fuerte es el que se ha producido a las 8:23 horas al noroeste de esta localidad del interior de la provincia de Valencia, que el IGN ha cifrado en 3,5 grados de magnitud y a 7 kilómetros de profundidad, y que se ha notado en todo el municipio.

Los otros seísmos que se han registrado esta madrugada han oscilado entre los 1,6 y los 2,1 grados de magnitud, según los cálculos de Avamet.

Según el catedrático de Geofísica del departamento de Ingeniería Cartográfica de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco García, el terremoto registrado es "de lo más normal" en el sistema Ibérico, ha sido de intensidad "baja-moderada" y como éste suceden "cada día".

"Se ha liberado energía poco a poco, es lo normal dentro de la tectónica de la zona. No hay que darle más importancia. Hemos de saber que nuestro territorio nunca está quieto, que se mueve, y a veces lo sentimos", ha añadido.

El seísmo más fuerte (horas antes ha habido otros de menor intensidad) es el que se ha producido a las 8:23 horas al noroeste de esta localidad del interior de la provincia de Valencia, que el Instituto Geográfico Nacional ha cifrado en 3,5 grados de magnitud y a 7 kilómetros de profundidad, y que se ha notado en todo el municipio.

"Esta semana ha habido dos o tres más, de magnitudes más bajas. Es lo normal. Posiblemente se den más, como en todos los puntos activos de la Comunitat Valenciana, pero no podemos saber si los pequeños precedieron al de mayor intensidad o si el último irá seguido de otro mayor. No hay certezas en Sismología, no tenemos capacidad de predecir", ha subrayado este especialista.

"El mensaje ha de ser de tranquilidad, porque lo que ha sucedido entra dentro de lo normal en una zona sísmica moderada a baja. Mientras los terremotos no pasen de 4,5-5 grados... a partir de esas cifras ya empiezan a ser dañinos. Un incremento de un grado es muchísimo, hay que recordar que se trata de una escala logarítmica", concluye.