Nico González: "Mestalla me impresionó"

Nico González marcó su primer gol como valencianista ante el Getafe. Y en Mestalla. En una entrevista a los medios oficiales afirma que "Mestalla es un estadio histórico, con una afición espectacular y cuando aprietan los rivales lo notan mucho y nos ayudan muchísimo. Me impresionó. El primer día que entrené fue el día del entrenamiento a puertas abiertas y me quedé flipando, con tanta afición y tanto cariño. Cada partido es así, nos apoyan muchísimo y se nota".

El esilo de Gattuso

Del estilo de su nuevo entrenador, el italiano Gattuso, reconoce que "el buen juego que se está viendo es un trabajo que se está haciendo en el día a día. Gattuso nos está transmitiendo que quiere eso y lo estamos reflejando muy bien. Ha sido jugador muy importante durante muchísimos y eso se nota. Conoce muy bien este mundo y eso ayuda, nos los hace todo mucho más fácil, el mensaje nos lo hace llegar muy claro y siempre nos apoya mucho".

Se han hecho famosas las collejas con que Gennaro Gattuso recibe a los nuevos. "En mi primer día, Gattuso me puso delante de todos, me presentó un poco y me dio una colleja de las suyas. Al final nos reímos todos y eso también es hacer grupo", asegura.

Y de la filosofía de juego que pretende imponer el míster afirma que "en cualquier equipo del mundo, para jugar bien al fútbol, teniendo el balón y que haya una circulación rápida, lo más importante es el centro del campo. Nos estamos conectando muy bien. Somos jóvenes, nos llevamos muy bien y eso es importante".

El gol ante el Getafe

De su primer gol como valencianista comenta que "el año pasado marqué dos goles y ninguno fue de cabeza. No me acuerdo de haber marcado ningún gol de cabeza en un saque de esquina. Cuando era más pequeño y jugaba con los de un año más tampoco era de los más altos. Era más habitual que sacara los córners yo".

Prócimo rival, el Rayo Vallecano

Y del rival de este próximo sábado destaca que "el campo de Vallecas lo conoce todo el mundo. Es un campo complicado y pequeño. Habrá intensidad los 90 minutos y tenemos que afrontarlo con intensidad, buen juego y dando lo máximo cada minuto. Así los resultados acabarán llegando como estamos viendo".