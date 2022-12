Menores procedentes de Ucrania serán acogidos por familias valencianas durante la Navidad

Los niños y niñas, de entre 6 y 12 años, que proceden de zonas muy afectadas por la guerra tendrán la oportunidad también de retomar durante algunas semanas la rutina escolar. Para la mayoría de las familias acogedoras será la primera vez en acoger a menores por lo que la presidenta de la ONG valenciana, Clara Arnal, reitera están esperándoles con entusiasmo para ayudarles a olvidar durante un tiempo lo vivido en los últimos meses en su país y que puedan disfrutar de una Navidad en paz.

Recuerda Arnal que la situación en Ucrania, diez meses después de comenzar la invasión rusa, sigue siendo difícil. Por ello reconoce que ante esta situación las familias ucranianas pueden estar tranquilas puesto que sus hijos van a estar bien atendidos por las familias que les van a acoger y confía en que todos los niños puedan volver a sus casas y encontrarse un país como el que tenían antes de la guerra.

Más ayuda para el país

Gracias a Juntos por la Vida ha llegado en las últimas semanas a Ucrania desde València un camión con todo tipo de ayuda procedente de donaciones y aportaciones económicas. También se están recogiendo tablets para las clases on line de alumnos que no pueden ir de forma presencial a las escuelas, ya que no tienen refugios en la actual situación de guerra y se facilitarán 200 estufas a familias necesitadas.