Marcelino: "Lo triste es que Gattuso no haya podido disfrutar de un gran Valencia como lo pude disfrutar yo"

Este año se repite la eliminatoria de la pasada temporada aunque esta vez en cuartos de final. El Valencia CF se enfrentará al Athletic Club pero ni en el banquillo valencianista estará José Bordalás ni en el del los bilbaínos Marcelino García Toral.

Con motivo de esta eliminatoria, el técnico asturiano ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia en una entrevista en la que lamenta que "lo triste es que Gattuso no haya podido disfrutar de un gran Valencia como lo pude hacer yo". "Eso es lo triste, que un club con esa historia, con lo que se ha vivido en ese campo, con esa afición, esa ciudad... esté dando tumbos por Primera División cuando su lugar habitual y lo que tiene alrededor es para estar en los puestos altos de la tabla sin lugar a dudas". Aún así reconoce que le gusta el estilo de Gattuso: "Merece más puntos de los que tiene".

El Athletic llega mejor pero Mestalla es Mestalla

Para Marcelino "el Athletic está mejor que el Valencia". Según el asturiano, "es más fiable y es un equipo al que es difícil hacerle gol, aunque la dinámica a nivel realizador ha bajado un poco. Desde el punto de vista futbolístico está un poco mejor y con más confianza porque el Valencia llega con una dinámica de resultados no muy buena. Pero... ¿qué pasa? Que se juega en Mestalla y si está con la misma ilusión y se vive en las gradas lo de la temporada pasada puede igualar la eliminatoria e, incluso, ponerle en muchas dificultades al Athletic Club".

Me gusta el estilo de Gattuso, merece más puntos de los que lleva

Precisamente en el Athletic Club milita un futbolista al que se ha relacionado con el Valencia en este mercado de invierno. Y Marcelino le conoce bien. Sobre Unai Vencedor afirma que "es un muy buen futbolista, muy buen chico, con mucha ilusión, muy competitivo y muy buen jugador". "Solo con que mires las estadísticas de los minutos que jugó cuando estuvimos allí ya te hace una clara referencia a la confianza que teníamos en él. Tiene personalidad y carácter. La camiseta del Valencia pesa pero la del Athletic también. Me parece un buen futbolista como demuestran nuestras decisiones cuando estuvimos allí", asegura.

Sobre su deseo para esta eliminatoria, reconoce que "al Athletic la Copa le gusta mucho y la afronta con mucha ilusión". "Por el cariño que le tengo a ambos equipos, que gane el mejor. Me trataron fenomenalmente en Valencia, pero también en Bilbao. De la plantilla que tuve quedan muy poquitos. Quién lo iba a decir después de aquel equipo que se formó y que ahora sólo queden cinco jugadores. Que gane el mejor y la lástima es que este partido que se juega ahora no se dispute en una final", señala.

Un Valencia diferente

Respecto a esos pocos futbolistas que quedan de su época, lo que hace complicado mantener una solidez, afirma que "imposible no hay nada pero si haces las cosas al revés es muy difícil que salgan bien".

De esos futbolistas que ya no están, destacan las marchas de Rodrigo y Guedes a la Premier. Sobre ellos cree que "Rodrigo, con todos los respetos a su equipo, tiene capacidad para jugar en un club de entidad superior". "El rendimiento depende del sitio al que vayas. A Guedes y Rodrigo no les tocó ir a equipos propicios para dar su máximo rendimiento. A mí, con todos los respetos, que Gonzalo (Guedes) con la temporada pasada que hizo se fuera al Wolverhampton no era una opción que muchos contempláramos, pero se dio porque Inglaterra tiene unas posibilidades económicas para cualquier entidad que son parejas al Atlético de Madrid y eso hace que futbolistas de un nivel alto de otras ligas van a equipos de un nivel medio bajo en la Premier. No solo ha pasado con Guedes y Rodrigo, sino también con otros futbolistas", argumenta.

Uno de los que continúa es Yunus Musah. El norteamericano falló el lanzamiento en la pena máxima en la final de Copa del Rey, algo que según Marcelino le dejó con mucha pena: "Me puse triste al verle fallar el penalti".

Si me pongo a pensar en mi marcha, duele pero no tengo ningún rencor

Al respecto de su marcha, aquel fatídico 11 de septiembre de 2019, insiste en que "si me pongo a pensar en aquel día, me duele. Fue una decisión caprichosa, injusta y cruel en la forma de hacerlo. No tengo ningún rencor. Sucedió, lo pasé mal durante una temporada larguita porque veía que era una injusticia absoluta pero pasado el tiempo miro al presente y al futuro. Ocurrió como la mayoría de cosas que ocurrieron aquella temporada y así es el discurrir del Valencia desde aquel 11 de septiembre. No me consuela pero miro al presente y al futuro y al pasado sin rencor porque no está dentro de mi pensamiento".

Uno de los mejores momentos, al margen del título de Copa, vivido como valencianista fue la remontada ante el Getafe en cuartos de Copa del Rey. "ese partido fue un subidón enorme para los jugadores. A partir de ahí se convencieron de su valía y su capacidad. En ciertos momentos, como puede pasar ahora con el Valencia con esa sensación de bloqueo, cuando los resultados no llegan, dudas de todo, de ti mismo, del entrenador del compañero... es algo que los entrenadores intentamos evitar pero que no siempre se consigue".

Si se hacen las cosas al revés es muy difícil que salga bien

Sobre cómo convenció a Parejo de quedarse asegura que "yo no le convencí, se convenció él solo. Nosotros les dijimos lo que iba a ser si se quedaba. Yo soy de hablar con los futbolistas con total sinceridad y no prometerles nada que no pueda cumplir. Le dimos el espacio que le correspondía y le dimos confianza y seguridad. Le dijimos que para nosotros podía ser un jugador importante si decidía quedarse con la ambición de estar a su máximo nivel. Porque Parejo a su máximo nivel es un jugador importante como demostró muchos años en el Valencia y está demostrando actualmente en el Villarreal".

La selección española

Mucho se habló de Marcelino como posible sustituto de Luís Enrique en la selección. Para el asturiano "yo lo viví con ilusión. Mi primera opinión era que Luís Enrique iba a seguir porque estaba haciendo un muy buen trabajo y me parece un gran técnico y no te haces excesivas ilusiones. Cuando se certifica que no sigue, no había muchos entrenadores en el mercado con un currículum con cierto nivel... pero se dio tan rápido que no me dio ni tiempo a hacerme muchas ilusiones. Siempre diré que ser seleccionador es una ilusión y una de las máximas que un entrenador español puede tener en su trayectoria. No se dio y ahora hay que desearle todo lo mejor al nuevo seleccionador Luís de la Fuente porque eso es lo mejor para el fútbol español".

No creo que me vayan a invitar por el Centenario de Mestalla pero si lo hacen iré gustosamente

Posibilidad de volver por el Centenario de Mestalla

El Valencia está preparando un acto para celebrar el Centenario de Mestalla que se cumple el próximo mes de mayo. Sobre la posibilidad de venir a Valencia por esa fecha afirmaba que "no creo que me vayan a invitar. Ya veremos pero yo muy gustosamente iría porque para mi siempre es un placer ir a Valencia y a Mestalla. La última vez que fui fue como rival y no fue un placer. Mestalla es un gran campo, super atractivo y el ambiente que allí se respira es de los mejores de primera división".