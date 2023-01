Marcelino sobre Gattuso: "Me gusta, hace buen fútbol"

Marcelino García Toral se crio en el Sporting de Gijón. Nunca ha escondido que lo lleva en el corazón al igual que al Valencia. Y ambos equipos se enfrentan este miércoles en El Molinon en la eliminatoria de Copa del Rey.

El que fuera técnico del Valencia ha concedido una entrevista para La Nueva España en la que habla del Valencia actual, el de Gattuso. "El Valencia de Gattuso me gusta. Hace buen fútbol. Se ve al equipo con una identidad definida. Quizá esté pagando la falta de contundencia en las áreas para tener mejores resultados y posición clasificatoria. Es un equipo atractivo y con una identidad. Eso es lo más importante en el fútbol", afirma. Y reconoce que el Valencia es el favorito en la eliminatoria de Copa. "Siempre que hay un equipo de superior categoría lo catalogo de favorito. El Valencia es el favorito, pero hay que demostrarlo en el campo. El Sporting querrá hacer todo lo posible para sobreponerse a eso y pasar de ronda", asegura el asturiano.

Su adiós del Valencia

Vuelve a hablar Marcelino de su marcha del Valencia. En una incomprensible decisión tras ganar la Copa del Rey, Peter Lim decidió destituirlo en septiembre de 2020. "El tiempo cierra las heridas. Vivimos una situación tan ilógica como inesperada. Es agua pasada. La decisión tomada en aquel momento y la suma de decisiones posteriores indican que no han sido las indicadas para un club tan grande y una afición como la del Valencia".

Lo que no cabe duda es que el ex entrenador guarda muchísimo cariño de su paso por el Valencia. "Hace unos meses volví a la ciudad. Voy con mucho gusto a Valencia. Se me trató fenomenalmente allí. Estoy agradecido a todo el valencianismo".

Sin banquillo de momento aunque su nombre estuvo encima de la mesa para dirigir la selección, afirma no tener prisa por encontrar equipo. Ahora mismo está a la espera de encontrar equipo aunque reconoce que "mejor al principio de temporada". Habrá que esperar por tanto un tiempo para verle de nuevo sentado en los banquillos.