El comité de empresa considera "un mal menor" el acuerdo alcanzado para la aplicación del ERTE "ante la grave situación generada en la compañía por la pandemia del COVID 19". Los empleados que no trabajen durante estas cuatro semanas y media percibirán sus salarios íntegros, y no solo el 85% que planteaba inicialmente la dirección de la empresa. Además el presidente del comité de empresa, Gabriel de las Muelas, ha explicado que el ERTE no reducirá la antigüedad, ni las vacaciones o días libres previstos en el convenio como explica.

El expediente será de carácter voluntario, y solamente en el caso de no cubrirse el número de bajas necesarias, la empresa podrá aplicarlo de manera obligatoria. En este sentido, los miembros del comité de empresa han decidido presentarse voluntarios para ser parte del ERTE , con el fin de reducir su impacto en el resto de la plantilla. La dirección de la EMT se compromete además a aceptar el preacuerdo del nuevo convenio colectivo que firmó con los sindicatos el pasado a3 de marzo, y a no realizar despidos cuando finalice el ERTE.