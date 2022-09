Justin Kluivert: "Europa es sin duda el objetivo. Tengo confianza"

Lleva apenas un mes en Valencia. Su fichaje se cerró el último día de mercado, 1 de septiembre, y pese a ello intenta aprender y hablar ya el castellano. Su padre fue futbolista del Valencia en el año 2007. "Viví en España hasta los 4 años y hablo español un poco pero no mucho. Mi padre habla muy bien pero conmigo habla holandés. Hablo un poco italiano. Voy a aprender".

De ese año que su padre vistió la camiseta del Valencia afirma que "vivo por la zona en la que vivía mi padre. Yo no me acuerdo pero hay gente de la ciudad deportiva que me han dicho que yo venía por aquí y correteaba por el campo".

Como hijo de uno de las grandes delanteros europeos, tuvo claro desde el primer día que quería ser futbolista. "Mi prioridad ha sido ser futbolista. No tenía otra. Mi padre es seguro mi ídolo pero Messi y Ronaldo también". Y además destaca que su padre "me da muchos consejos, es normal. Él me dice y yo le escucho porque sabe. Es mi padre. Tengo que escucharle. A veces no…"

Justin Kluivert comenzó a jugar en las categorías inferiores del Ajax. De sus inicios recuerda que "cuando estaba en el Ajax con 8 o 9 años veía el estadio y pensaba que algún día jugaría allí. Mi primer gol fue fuera. Tengo las camisetas del debut y el primer gol”. Y de ahí dio el salto a la Roma que pagó 17 millones por su fichaje con apenas 19 años. "Fui muy joven a la Roma. Era una cultura muy diferente, en el Ajax tenías más tiempo (paciencia). Jugaba todo en Ajax y allí no. Era más difícil", asegura el holandés.

A su llegada al equipo italiano pidió llevar el dorsal 34. El motivo lo explica Justin Kluivert. "Pedí el dorsal 34 en Roma porque un gran amigo tuvo un problema de salud y lo hice por él”. Se trata de Abdelhak Nouri que sufrió una arritmia cardiaca que derivó en una parálisis cerebral.

Aunque su perfil es similar del de su padre, hay diferencias. Mientras Patrick era un delantero puro, su hijo es más bien un extremo." Soy diferente a mi padre. Soy pequeño, 1.74 y él 1.90. Él es delantero y yo soy más rápido por banda. Llevo el gen de mi padre y ojalá lo lleven mis hijos", afirma el futbolista del Valencia.

En la Roma coincidió con el ex valencianista Gonzalo Villar. El centrocampista español afirmó en una entrevista que "cuando Justin explote, el mundo descubrirá un jugador espectacular". El propio Justin guarda un gran recuerdo de Gonzalo. "Es mi hermano. Tiene mucha calidad y ahora está en un equipo que no es perfecto para él, pero es muy bueno. Me habló de aquí”, asegura Justin.

Afirma que la ciudad de Valencia le gusta. "Aquí estoy muy tranquilo. Tengo mi novia y un perro. Valencia me gusta, estoy mucho en casa. Entreno y casa. Me gusta”.

A su llegada a Valencia, el técnico Gennaro Gattuso le recibió con una colleja de las suyas que retumbó en el pasillo de la Ciudad Deportiva de Paterna. "¿La colleja de Gattuso? Esto no es todo. Hay más. ¡¡¡Tú no sabes todo lo que hace!!! Sabemos como era como jugador y ahora es igual como entrenador". También reconoce que le gusta el estilo ofensivo del italiano "es muy importante para mí el estilo de Gattuso. Ojalá poder llegar con la ayuda de los aficionados arriba y hacer un gran año. Europa seguro que es el objetivo. Tengo confianza", concluye.