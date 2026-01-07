La jueza de la dana cita a tres testigos por contradicciones sobre confinar a la población

La jueza que investiga la gestión de la DANA ha citado a declarar como testigos al subsecretario de la Conselleria de Justicia el 29-O y a dos abogados de la Generalitat por las contradicciones de un informe con lo expresado por el exjefe de gabinete del expresident Carlos Mazón sobre las consultas para confinar a la población.

El Juzgado 3 de Catarroja (Valencia) ha recibido el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana de 26 de diciembre que establece que el día de la DANA ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia formuló consulta escrita a la Abogacía sobre un posible confinamiento de la población, según recoge un auto emitido este miércoles, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el Juzgado recibió el pasado 2 de enero los mensajes de wasap remitidos, junto con un acta notarial, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intercambió el día de la DANA con el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que se unen a la causa.